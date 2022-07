Mario Balotelli: dopo Raffaella Fico ecco la sua nuova fiamma, nessuno si aspettava fosse proprio lei

Mario Balotelli sembra aver ritrovato l’amore dopo la storia d’amore con Raffaella Fico. Ecco chi è la nuova donna che fa battere il cuore del calciatore.

Mario Balotelli, nato con il cognome Barwuah a Palermo nel 1990 è un calciatore italiano attualmente attaccante della squadra turca, Adana Demirspor.

Dopo la sua nascita i genitori si trasferiscono a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, per trovare lavoro e per i primi tre anni di vita, Mario si sottopone ad alcuni interventi chirurgici per via di gravi problemi a livello intestinale.

Mario Balotelli e la nuova fidanzata

La sua famiglia, per via dei suoi problemi di salute e per le condizioni economiche si rivolgono agli assistenti sociali che consigliano un affido famigliare. Questo ha fatto si che crescendo, Balotelli ha accusato i suoi genitori di aver permesso che degli sconosciuti si siano presi cura di lui per poi tornare a farsi vivi solo quando ha raggiunto la notorietà.

Viene affidato alla famiglia Balotelli dal 1993 dove cresce insieme ai tre figli naturali della coppia. I due maschi lo aiutano a prendersi cura di se e a diventare calciatore diventando in seguito i suoi procuratori mentre la donna diventa giornalista per Il sole 24 ore e inviata di guerra per Radio 24.

Dopo aver praticato karate, judo, pallacanestro e atletica si interessa al mondo del calcio, per poi diventare uno dei calciatori italiani più amati e talentuosi a tal punto da ottenere il soprannome di “Super Mario” grazie alla sua potenza di tiro.

Dal punto di vista sentimentale, ha avuto una storia con la showgirl Raffaella Fico, con cui ha messo al mondo una figlia che ha riconosciuto soltanto nel 2014.

Dopo la storia con la Fico, Balotelli ha avuto una relazione con una donna di nome Clelia da cui ha avuto un figlio, ma anche con lei le cose non sono andate per il verso giusto.

Ecco chi è la nuova compagna del calciatore

Mario, adesso sembra essere felice e il motivo sarebbe per via della storia d’amore con Francesca Monti, una ragazza di 23 anni estranea nel mondo dello spettacolo che lavora come cameriera presso il Tucano’s Beach sulla costa adriatica a Porto San Giorgio.

Balotelli sembra aver avuto anche un breve flirt con la modella brasiliana Dayane Mello. Il loro rapporto è saltato fuori durante il Grande Fratello Vip 5, dove Balotelli è intervenuto per fare una sorpresa ad uno dei suoi fratelli biologici Enock Barwuah, anche lui calciatore.

Non si sa cosa ci sia stato tra i due, ma durante la sua ospitata, il calciatore fece una battuta infelice nei confronti della donna, facendo intendere che tra loro ci siano stati dei momenti di passione.