Vialli, il tormento della malattia e il messaggio per Fedez: ecco cos’è successo

Gianluca Vialli torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media, il tutto insieme ad un momento di grande sofferenza che in questi ultimi giorni ha condiviso proprio con Fedez, reduce da un delicato intervento al pancreas.

Nel corso degli ultimi giorni il popolo del web ha seguito con il fiato sospeso le vicende legate alle condizioni di salute di Fedez, che attraverso la pubblicazione di un video nella sezione stories della sua pagina Instagram ha rotto il silenzio circa la sua malattia. Un racconto shock che arriva in concomitanza con le dichiarazioni che Gianluca Vialli, capo della delegazione della nazionale di calcio italiana, ha rilasciato circa la sua battaglia contro il tumore.

A tenere banco nel mondo del web, infatti, troviamo un messaggio pubblico che l’artista ha voluto lanciare a Vialli. Ecco cos’è successo in queste ultime ore.

Il tormento della malattia per Vialli

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, recentemente, Gianluca Vialli è tornato a parlare della malattia in occasione di una lunga intervista rilasciata a Una semplice domanda, condotto da Alessandro Cattelan per Netflix, non nascondendo vari timori e la voglia di vivere nonostante le paure.

In particolar modo, Gianluca Vialli qui ha dichiarato: “Spero di vivere il più a lungo possibile. Però, mi sento molto più fragile di prima e ogni comportamento mi porta a fare questo ragionamento, ‘È la cosa giusta che sto mostrando alle mie figlie?’. E in questo senso cerco di essere un esempio positivo, cerco di insegnare loro che la felicità dipende dalla prospettiva attraverso la quale tu guardi la vita”.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui, dato che Gianluca Vialli ha avuto di far sentire il suo sostegno anche a Fedez, che ha da poco subito un delicato intervento al pancreas per l’asportazione di un tumore.

Il messaggio di Fedez per Gianluca Vialli

Dopo l’operazione subita per l’asportazione del tumore dal pancreas, insieme ad una parte di organo che a quanto pare era stata compromessa da questo, ecco che Fedez è tornato a parlare ai propri fan spiegando cosa gli fosse successo in questi ultimi giorni.

Solo poche ore fa, ecco che arriva il sorprendente messaggio diretto proprio a Gianluca Vialli, qui dove è possibile leggere: “Grazie di cuore a Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.