Ancelotti torna in Italia: il cambio in panchina è clamoroso!

Il Real Madrid pensa al cambio in panchina, i club di tutt’Italia sono pronti ad accaparrarselo: ecco gli ultimi favolosi risvolti!

Quanto sta accadendo in Spagna ha del clamoroso. Nonostante il Real Madrid sia stabilmente primo in campionato e ai quarti di finale di Champions League, Florentino Perez vorrebbe sostituire Carletto Ancelotti.

Il presidente del Real Madrid ha le idee ben chiare sul futuro della sua squadra, che con ogni probabilità andrà a prendere Kylian Mbappe a zero dal Paris Saint-Germain e si sta impegnando anche per portare in Spagna Erling Haaland, formidabile attaccante norvegese del Borussia Dortmund che in un attacco con Mbappe, Benzema e Vinicius Junior farebbe veramente scintille.

I cambi però non si fermano alla formazione da schierare in campo, infatti Florentino Perez è intenzionato anche a prendere un nuovo allenatore, approfittando del momento propizio. La questione internazionale pone infatti i giocatori del Chelsea in una posizione scomoda, e Perez vorrebbe cogliere la palla al balzo, mettendo sotto contratto l’allenatore dei blues Thomas Tuchel.

L’allenatore tedesco conosce già Kylian Mbappe per averlo allenato proprio al PSG, prima di trasferirsi a Londra dove in sei mesi è riuscito trasformare la squadra e a portarla alla vittoria della Champions anche se non sembrava attrezzata per farlo, dato che aveva dovuto esonerare Frank Lampard durante la stagione (proprio come era avvenuto nell’altra Champions dei Blues con l’avvicendamento Villas-Boas – Di Matteo).

Ancelotti torna in Italia

L’arrivo di Tuchel a Madrid libererebbe ovviamente Carletto Ancelotti, che terminerebbe dunque per la seconda volta la sua avventura con il Real, la prima delle quali conclusa senza scudetto (che con ogni probabilità arriverà quest’anno) ma con la conquista della tanto agognata decima Champions League.

Ancelotti ha un lungo passato in Italia da allenatore, avendo iniziato come vice della nazionale Italiana sotto Arrigo Sacchi, per poi passare a Reggiana, Parma, Juventus e Milan. Con i rossoneri ha costruito le sue fortune, vincendo 2 Champions League. Dopo varie esperienze all’estero (Chelsea, PSG, Real e Bayern) torna in Italia alla guida del Napoli, senza però trovare successo in Campania.

In Italia c’è chi lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Il Milan potrebbe pensare a lui in caso di mancato scudetto anche quest’anno, sostituendo Pioli con un allenatore conosciuto e di grande esperienza. Anche la Juventus porterebbe volentieri a Torino il tecnico emiliano, sostituendo quel Max Allegri che non ha convinto la dirigenza con le prestazioni della stagione attuale, in cui ha perso la Supercoppa contro l’Inter, è stata eliminata agli ottavi di Champions dal Villarreal, è quarta in campionato a -8 dalla prima e gioca praticamente solo per la coppa Italia.

Un’altra ipotesi molto affascinante è quella che vede Ancelotti sedersi sulla panchina occupata al momento da Roberto Mancini, che come Ventura non è riuscito a portare l’Italia ai mondiali, sfida che sarebbe certamente affascinante per l’attuale tecnico del Real.

Insomma, se Florentino Perez dovesse lasciarsi sfuggire il suo allenatore, certamente Carletto non rimarrebbe a lungo senza lavoro.