Tuchel travolto dallo scandalo: ecco cos’è successo in queste ultime ore

Il Chelsea Football Club sta versando uno dei momenti peggiori della sua storia, dato che la squadra in queste settimane si trova nel mirino dell’attenzione dei media e non per fini calcistici. A rendere il tutto meno gradevole troviamo anche le nuove indiscrezioni che riguardano l’allenatore della squadra Tuchel.

La squadra in questione rientra tra gli argomenti più chiacchierati delle cronache sportive non solo, a seguito della decisione presa dal presidente Roman Abramovich, il quale ne ha subito decretato la vendita per fini solidali prima che questa rientrasse nelle sanzioni che sono state previste dall’Europa e non solo per la Russia.

Adesso, però una nuova notizia che riguarda il Chelsea Football Club ha subito fatto il giro del mondo, anche se questa volta il protagonista indiscusso è l’allenatore Thomas Tuchel.

Brutto momento (ancora) per il Chelsea

Impossibile negare come in queste settimane l’attenzione dei media sia stata costantemente concentrata sulla squadra del Chelsea Football Club, soprattutto dopo la decisione messa in atto da Roman Abramovich circa appunto dei sorti della squadra.

Nel frattempo, la squadra ha continuato il suo normale iter calcistico in vista degli appuntamenti da calendario, così come se nulla in realtà fosse successo anche se nel corso degli ultimi giorni è stata diffusa dai media inglesi una notizia alquanto preoccupante che riguarda proprio l’allenatore, il quale starebbe attraversando uno dei momenti peggiori della sua vita.

Thomas Tuchel nel baratro

Fin dai suoi esordi in qualità di allenatore per la squadra del Chelsea Football Club, Thomas Tuchel ha sempre dimostrato di essere una persona molto attenta alla propria privacy, al fine di proteggere la famiglia dai riflettori dei media. A sostenere in tutto l’allenatore è sempre stata la moglie, da 13 anni a suo fianco, ovvero Sissi Tuchel.

Secondo, secondo quanto reso noto da vari magazine, sembrerebbe che Thomas Tuchel sia pronto a separarsi dalla moglie nonostante i vari tentativi per risanare il loro matrimonio. Infatti, il Mail on Sunday cerca la crisi Eli imminente divorzio milionario ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sissi e Thomas hanno provato ad evitare la rottura, ma non c’è stato altro modo”.