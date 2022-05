Asse Napoli Barcellona caldissimo: sul piatto uno scambio che fa impazzire i tifosi

Il club azzurro e quello blaugrana hanno intavolato le trattative per dar vita ad uno scambio clamoroso: i tifosi non ci credono!

Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziato, le trattative cominciano già a farsi caldissime.

Una delle più calde in casa Napoli è quella che riguarda il rinnovo di contratto del suo difensore centrale Kalidou Koulibaly. Il senegalese va in scadenza a fine giugno 2023, e le trattative per il rinnovo stanno andando avanti non senza qualche intoppo.

Il giocatore è arrivato a Napoli ormai otto anni fa, diventando un punto fermo della squadra partenopea con qualsiasi allenatore passato sulla panchina azzurra. Dal suo arrivo nel 2014 dal Genk per circa 7 milioni di euro ha giocato 317 partite con il Napoli, segnando anche 14 gol, di cui due pesantissimi alla Juventus, rivale storico del club.

Sullo sfondo del mancato rinnovo ci sarebbe l’interesse per il difensore di alcuni top club europei, come Manchester City e Paris Saint-Germain, che garantirebbero un ingaggio top al senegalese, cosa che a quanto pare ad ora De Laurentiis non riesce a garantirgli.

Nelle ultime ore si sta profilando però uno scambio tra Napoli e Barcellona che ha del clamoroso, e che potrebbe essere conveniente per entrambe le squadre.

La chiave per dare la svolta alla trattativa, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

La squadra blaugrana è infatti fortemente interessata ad ingaggiare il forte difensore centrale, e vuole assicurarsi il sì del calciatore, ma soprattutto del Napoli, andando ad inserire nella trattativa un calciatore nelle grazie di Spalletti e De Laurentiis.

Stiamo parlando di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco ex Serie A, che il Barcellona ha prelevato proprio dalla Juventus con un altro scambio, quello con il brasiliano Arthur. Nell’ultima stagione il centrocampista ha giocato in prestito al Besiktas, ma tornerà alla base. Il bosniaco non sembra però essere nei piani di Xavi, che ha affidato le chiavi del centrocampo ai giovani Pedri e Gavi, e che sta invece cercando in maniera molto attiva un attaccante e un centrale di difesa.

Il primo obiettivo dei catalani è proprio Kalidou Koulibaly. La trattativa non è certamente semplice, ma l’inserimento di Pjanic, valutato 60 milioni appena due anni fa nello scambio con i bianconeri, potrebbe semplificare le cose, dato che il giocatore sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti, piazzato al fianco di Anguissa.

Vedremo se le due squadre riusciranno a concretizzare questa clamorosa trattativa, e se i tifosi del Napoli la accetteranno di buongrado o meno.