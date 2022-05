Alice Campello: scatto bollente in total body, che fisico da urlo

Alice Campello ha mostrato un fisico pazzesco in una foto total body. Ecco la foto che la donna ha pubblicato sui suoi social.

Una delle donne che si sono coniugate con un calciatore e diventate in automatico una Wags (fidanzate o mogli di uomini sportivi) è Alice Campello.

Moglie dell’attaccante della Juventus, in prestito dall’Atletico Madrid, Alvaro Morata, i due sono convolati a nozze nel 2017 dopo essersi conosciuti tramite il social Instagram.

Alice Campello e la foto in total body

A fare il primo passo è stato il calciatore che dopo aver visto alcune sue foto le ha mandato un messaggio. Inizialmente la donna è stata molto titubante sullo rispondergli dato che parlandone con i suoi genitori, questi le avevano detto di stare lontano dagli uomini del mondo del calcio.

La donna ha così accettato il consiglio dei suoi genitori, ma dentro di sé ha avuto come un sesto senso che l’ha portata a rispondere al messaggio per poi incontrare l’uomo a Milano innamorandosene a prima vista.

Da quel momento i due sono stati inseparabili e il 17 giugno del 2017 i due si sono promessi amore eterno e dalla loro storia sono nati tre figli, Alessandro e Leonardo, gemelli tra di loro e a seguire Edoardo.

Durante gli Europei tenutosi nell’estate del 2021 la donna è stata presa di mira da molti utenti del web diventando vittima assieme a suo marito di cyberbullismo. La vicenda è nata a seguito dell’errore del calciatore dal dischetto durante i rigori.

La donna ha pubblicato i pesanti commenti sui suoi profili social ricevendo la solidarietà di tutte le altre squadre Nazionali in gara e dei giornalisti sportivi oltre che l’appoggio di tutto il mondo calcistico e di Influencer di caratura internazionale.

Lo scatto pubblicato su Instagram

La Campello si è dimostrata una donna forte e tenace, capace di tenere testa anche ai followers più accaniti ma può contare sull’affetto dei suoi fedelissimi fan che la seguono con passione sui suoi profili social.

Ed è proprio attraverso questi mezzi che la donna mette in mostra il suo fisico mozzafiato, come accaduto in un ultimo post dove indossa un total body nero mettendo in evidenza tutte le sue forme e mandando fuori di testa tutti i suoi ammiratori.

La foto è stata scattata a Marbella, in Spagna, dal fotografo Alex Rivere che spesso immortala modelle e modelli di tutto il mondo regalando loro scatti fantastici.

Ancora una volta, la Campello ha ricevuto una pioggia di complimenti nei commenti a fianco alla foto pubblicata su Instagram.