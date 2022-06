Atalanta – Brusca frenata per una trattativa quasi chiusa: ecco il retroscena

L’Atalanta deve fare i conti con una frenata improvvisa per una trattativa che pareva già chiusa. I nerazzurri ora ragionano sulla prossima mossa.

Svolta imprevista in casa Atalanta: il club bergamasco aveva praticamente chiuso l’accordo per l’acquisto di un calciatore, ma la trattativa sta per saltare.

L’Atalanta è reduce da una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. Il club bergamasco è stato protagonista di una buona prima parte di campionato, mentre nel girone di ritorno è scivolato dal quarto all’ottavo posto. Di conseguenza, i nerazzurri non giocheranno nessuna competizione europea durante la prossima annata.

Tuttavia, Gasperini non vuole sentir parlare di fallimento e spera di prendersi subito una rivincita: la squadra potrebbe subire dei cambiamenti a causa del mercato: dopo l’acquisto di Demiral a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione, la Dea aveva individuato un altro innesto. All’improvviso, però, la trattativa (che era quasi chiusa) si è arenata.

Svolta improvvisa: la trattativa era già chiusa, ora rischia di saltare

È un’estate di cambiamenti in casa Atalanta, soprattutto a livello societario. Dopo l’arrivo di Pagliuca a stagione in corso, è stata ufficializzata la separazione dal DS Sartori, che è stato sostituito da D’Amico. Ora il focus è sul mercato: Demiral è stato riscattato a sorpresa dalla Juve per €20 milioni, ma non sarà l’unico rinforzo.

Oltre al turco, infatti, è probabile che ci sarà almeno un innesto per reparto, anche se molto dipenderà dalle operazioni in uscita. Prima di definire la strategia per i colpi in entrata, infatti, la società vuole capire chi lascerà la squadra per poi sostituire i partenti.

A priori, però, si era deciso di ingaggiare un nuovo centrocampista: Ederson della Salernitana.

Il brasiliano è stato uno dei protagonisti della salvezza dei campani con due reti (di cui una proprio all’Atalanta) e un assist in 15 presenze. Arrivato a gennaio su intuizione dell’ex DS della Salernitana Walter Sabatini, si è imposto senza fatica in Serie A attirando le attenzioni della big.

In particolare, oltre ai bergamaschi anche l’Inter avrebbe chiesto informazioni, mentre dall’estero ci sarebbe il PSG sulle sue tracce.

La dirigenza campana sa bene che potrebbe perdere il centrocampista in estate e, dopo un dialogo con l’Atalanta, ha deciso di accettare l’offerta dei nerazzurri per €15 milioni più due giocatori. In particolare, Lovato sarebbe dovuto andare a Salerno a titolo definitivo: le parti avevano raggiunto un principio di accordo.

Improvvisamente, però, la trattativa ha subito una brusca frenata e il passaggio di Ederson all’Atalanta è in stand-by. La motivazione non riguarda un’incomprensione fra le società, ma fra i nerazzurri e l’entourage del centrocampista. Al momento, infatti, ci sono dettagli sulle commissioni che stanno bloccando il trasferimento. Questo, però, non significa che l’affare sia definitivamente saltato: salvo sorprese, infatti, i dialoghi ripartiranno nei prossimi giorni.