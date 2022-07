Atalanta, testa a testa con il Milan per l’attaccante da 40 milioni di euro

By

Atalanta, spunta il nome nuovo per rinforzare l’attacco di Gasperini. Servono 40 milioni, colpo sensazionale.

Da diversi mesi a questa parte si sente parlare dell’Atalanta, protagonista di una stagione tutt’altro che felice e catalizzante lo scorso anno intorno a sé non pochi rumors e indiscrezioni legate a quelle che sarebbero state le future scelte di Percassi relativamente a mister Giampiero e non solo.

Il mancato piazzamento europeo e la reiterata serie di risultati deludenti lasciavano immaginare potesse essere ponderata una scelta forte, sugellante una sorta di fine ciclo con un mister che da almeno un lustro rappresenta uno degli emblemi più forti di questa piazza.

Alla fine, la famiglia Percassi ha deciso di continuare a puntare sul tecnico ex Genoa e Inter, consapevole delle sue indubbie e importantissime qualità nonché del fatto che gli si sarebbero potuti dare diversi alibi per giustificare la vera prima e unica deludente stagione da quando è arrivato in quel di Bergamo.

Atalanta, testa a testa e scippo al Milan da 40 milioni

Questo non significa, però che la società e il club vorranno restare fermi a guardare. Piuttosto, si cercherà di intervenire così da ovviare alle defezioni palesate nel corso dell’ultimo anno e al fine di consegnare a mister Gasperini una rosa competitiva e che possa permettere lui di tornare ad ambire a nobili e grandi traguardi come accaduto in passato.

Infortuni e cessioni hanno sicuramente influenzato il cammino di Muriel e colleghi lo scorso anno e le diverse mosse apparecchiate dal club in questi mesi lasciano intendere come ci sia grande anelito al cambiamento. Questo soprattutto in attacco, dove si sta valutando la cessione di Zapata all’estero, consapevolmente di quella che sarebbe la grande perdita ma al contempo anche degli importanti incassi che l’uscita del colombiano apporterebbe.

In attesa di aggiornamenti anche sul possibile scambio con la Roma di Mourinho coinvolgente Luis Muriel e Stephan El-Shaarawy, giugnono novità di non poco conto anch’esse legate all’attacco. Il ds Tony D’amico avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno del Bruges, Noa Lang. Il ventitreenne non è reduce da una grande stagione e ciò permette di poterlo valutare circa 25 milioni di euro.

Una cifra importante ma comunque più abbordabile rispetto a quella fatta solamente un anno fa di circa 40 milioni di euro. Su di lui anche il Milan campione di Italia di Pioli, Maldini e Massara, attesi da un grande colpo da regalare alla piazza.