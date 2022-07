Mertens delude tutti i tifosi partenopei: ecco la dichiarazione che lo sbugiarda

Dries Mertens lascerà per sempre Napoli e i suoi tifosi ma non lo farà nel migliore dei modi: la dichiarazione sul belga ha deluso tutti i tifosi partenopei.

La squadra di Luciano Spalletti dovrà ripartire nella prossima stagione senza tanti giocatori che hanno scritto la storia recente del Napoli.

Dries Mertens dirà addio al Napoli ma sarà solo l’ultimo nome di una lista eccellente. Prima di lui hanno salutato tanti dei giocatori più rappresentativi e amati degli ultimi anni come Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam, David Ospina e Kalidou Koulibaly. Una situazione molto difficile da gestire per Luciano Spalletti, che nella prossima stagione dovrà fare a meno di molti leader sia tecnici che carismatici.

L’attaccante belga infatti, nonostante i 35 anni compiuti da poco, ha dimostrato anche nell’annata appena conclusa di poter fare ancora la differenza. Arrivato nel luglio del 2013 dal PSV Eindhoven per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, Mertens ha riscritto la storia del club. Adottato dal popolo napoletano di cui è diventato un figliol prodigo, Ciro ha messo a segno 148 gol con la maglia azzurra, diventando il miglior marcatore della storia del club davanti a due leggende come Hamsik e Maradona.

Dotato di una qualità tecnica e di un’intelligenza fuori dal comune, Mertens è diventato uno dei giocatori più decisivi della Serie A nell’ultimo decennio. Dopo nove emozionanti stagioni con i partenopei però la sua avventura con il Napoli è ufficialmente terminata. Il suo contratto in scadenza a giugno 2022 non è stato rinnovato e ora il belga, attualmente svincolato, è pronto a scegliere la sua prossima esperienza.

Una scelta inspiegabile: cosa si nasconde dietro al rifiuto?

Dietro al mancato rinnovo di Mertens con il Napoli sembrava esserci una precisa scelta della società di non fare più affidamento su di lui vista anche l’età raggiunta. La verità invece nasconde ben altro e ha ferito e non poco i tifosi partenopei, che speravano in un comportamento diverso da parte del loro beniamino. A rivelarla ci ha pensato uno dei diretti interessati, Aurelio De Laurentiis, tra i più contestati nel ritiro estivo a Dimaro.

Il presidente degli azzurri ha dichiarato: “Mertens non resterà a Napoli. All’inizio gli ho offerto 1.8 milioni di euro, poi ho incrementato di 200mila euro, poi sono arrivato fino a 2.4 milioni e lui li ha rifiutati. Offerta annuale o biennale? Lui voleva stare un anno“. Dietro alla scelta del belga in realtà sembra esserci un rapporto ormai deteriorato proprio con De Laurentiis. Mertens si aspettava più riconoscenza per quello che ha sempre dato per la maglia e le sue aspettative non sono state soddisfatte.

L’addio non sarà quindi dei migliori, ciò non toglie comunque niente a quella che è stata la carriera del giocatore con la maglia del Napoli. Mertens è diventato una leggenda e i tifosi non lo dimenticheranno mai.