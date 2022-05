Bremer ecco la svolta: il Torino è pronto ad incontrare un top club per la cessione del brasiliano

Bremer lascerà il Torino. Il difensore brasiliano è pronto per il grande salto: i granata sono pronti ad incontrare un top club.

Il nome di Bremer è accostato a diversi top club. L’addio del brasiliano è sempre più vicino, ma una squadra in particolare si sta avvicinando a grandi passi.

Bremer è stato protagonista di una stagione eccellente: il difensore brasiliano è anche stato premiato come miglior giocatore nel suo ruolo dalla Lega Serie A.

Il suo percorso di crescita ha avuto un’impennata grazie al lavoro svolto con Ivan Juric: l’allenatore lo ha reso un centrale moderno in grado di proporsi anche in zona offensiva. Oltre ad essere un ottimo marcatore, infatti, Bremer si è anche dimostrato un pericolo costante all’interno delle aree avversarie (in particolare da palla inattiva).

Ovviamente, i top club italiani ed esteri hanno messo gli occhi su di lui con l’intenzione di ingaggiarlo in estate: l’asta potrebbe partire presto, ma una società si è già mossa con largo anticipo.

Bremer, cessione vicina: il Torino incontra un top club

Il Torino sa bene che Bremer lascerà la squadra in estate. Lo ha ammesso lo stesso Juric, conscio del fatto che sia impossibile trattenere il giocatore dopo un’annata simile. Il brasiliano ha i riflettori puntati addosso da parte di diversi top club internazionali, ma ha compiuto una mossa per permettere ai granata di essere tutelati sul mercato.

Nell’arco della stagione, infatti, il difensore ha rinnovato il proprio contratto che, precedentemente, aveva scadenza nel 2023. Con il prolungamento, ha permesso al Torino di avere più potere durante le trattative estive. Sono molti i club interessati a lui, principalmente da Serie A e Premier League, ma Bremer avrebbe già scelto la sua prossima meta: l’Inter.

Le squadre interessate a lui, secondo varie indiscrezioni, sarebbero Chelsea, Tottenham, Bayern Monaco, Milan ed Inter. Il brasiliano, però, avrebbe dato la precedenza assoluta ai nerazzurri, che già da gennaio sono al lavoro sul fronte giocatore. Le parti, infatti, hanno già trovato un accordo per il contratto.

Ora Bremer aspetta una mossa da parte dell’Inter, che ora è pronta ad incontrare il Torino per intavolare la trattativa. I granata, che non vogliono ostacolare le ambizioni del difensore, chiederanno almeno €30 milioni: i nerazzurri vogliono chiudere il prima possibile per evitare eventuali inserimenti da parte della concorrenza. Le prossime settimane, dunque, saranno cruciali per il futuro del brasiliano, ma al momento la destinazione più probabile resta la Milano nerazzurra.