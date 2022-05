Inter – Lukaku ci prova: il belga chiama i nerazzurri e lascia tutti a bocca aperta

Quello di Romelu Lukaku torna ad essere un nome rovente per il calciomercato: il gigante belga ha chiamato l’Inter sorprendendo tutti.

L’Inter pianifica il futuro, ma deve fare i conti con una mossa a sorpresa: Lukaku ha chiamato i nerazzurri.

Quelle di Lukaku e dell’Inter sono state due stagioni speculari. Entrambi hanno sentito la mancanza l’uno dell’altra: l’attaccante non si è imposto al Chelsea, mentre la squadra di Inzaghi ha patito l’assenza di un giocatore come lui.

Il belga sperava di vivere un altro tipo di esperienza con la squadra londinese, ma alcuni problemi fisici e delle scelte tecniche hanno stravolto lo scenario. Tuchel lo ha spesso lasciato in panchina preferendo una punta mobile al centro del tridente come Havertz e Werner. Di conseguenza, il suo rendimento è stato inferiore rispetto a quello avuto in maglia nerazzurra: 15 reti in 44 presenze fra Premier League, Champions League, Mondiale per club, FA Cup e Carabao Cup. Un bottino decisamente magro rispetto ai 30 gol messi a segno nella stagione precedente in 44 partite.

Ora, però, potrebbe aprirsi uno scenario inedito: Lukaku e l’Inter hanno avuto un contatto.

Scenario imprevisto: Lukaku sorprende tutti con un una mossa inattesa

L’Inter programma il futuro per costruire una squadra capace di tornare a vincere lo scudetto. La rosa è già competitiva, ma l’intenzione è quella di inserire i giusti innesti per compiere un ulteriore step di crescita.

Verosimilmente, ci sarà almeno un acquisto per reparto: già chiuso il discorso Onana per la porta, verranno fatte delle valutazioni per altri nomi.

È ormai noto l’interesse per Bremer come rinforzo difensivo, mentre Mkhitaryan e Dybala sono due profili a parametro zero che piacciono per centrocampo e attacco. Come di consueto, però, molto dipenderà dalle operazioni in uscita che potrebbero stravolgere i piani della dirigenza. L’obiettivo è comunque quello di mantenere a Milano i giocatori più importanti come Skriniar, Barella o Lautaro Martinez.

Tuttavia, ci sarebbe anche un altro nome che, a sorpresa, potrebbe tornare attuale: Romelu Lukaku.

Il belga ha vissuto un’annata complicata a Londra e vorrebbe cambiare aria dopo una sola stagione. Già nei scorsi mesi alcune indiscrezioni hanno dato per certo dei contatti fra l’attaccante e l’Inter, ma ora le voci stanno tornando con insistenza.

Lukaku avrebbe infatti dato mandato al proprio entourage di organizzare un incontro con la dirigenza nerazzurra per valutare le eventuali possibilità per un ritorno.

Tuttavia, ci sono diversi ostacoli che rendono complicata questa ipotesi. Anche se il giocatore decidesse di ridursi l’ingaggio (passo che sarebbe disposto a fare), ci sarebbero difficoltà nelle trattative con il Chelsea. Il club londinese, infatti, ha pagato €115 milioni per il cartellino di Lukaku un anno fa e non vorrebbe perdere l’investimento effettuato. Dunque, solo un prestito potrebbe aprire uno spiraglio, anche se ad oggi risulta più una suggestione che una possibilità. Inoltre, l’Inter sarebbe più propensa a dare un cambio di rotta alla strategia di mercato, puntando ad occasioni anche a parametro zero, come Dybala.