Il Milan dice addio a Leao: spunta l’accordo con una big inglese

Direttamente dall’Inghilterra arriva la voce clamorosa che annuncia l’addio di Rafael Leao al Milan in questa sessione di calciomercato: nel suo futuro un top club di Premier League.

Il Milan si prepara per l’inizio della prossima stagione ma deve fare i conti con le insistenti richieste per uno dei suoi giocatori migliori: Rafael Leao.

Ancora una volta la Serie A si conferma come un campionato di passaggio e questa volta a farne le spese potrebbe essere il Milan Campione d’Italia. Proprio quando i rossoneri sembravano destinati a una risalita nell’elite europea, ecco che potrebbero concretamente dire addio a uno dei giocatori più decisivi della scorsa stagione: Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, esploso definitivamente nella scorsa stagione, avrebbe infatti trovato l’accordo totale con una big di Premier League. Ciò spiegherebbe tutto riguardo al mancato rinnovo di contratto con i rossoneri in scadenza nel giugno del 2024. Il mancato accordo con Maldini e Massara sarebbe infatti dipeso anche dalla ricca offerta arrivata dall’Inghilterra, impareggiabile per le casse del Milan.

Il club inglese che vuole a tutti i costi Leao lo segue da parecchio tempo e negli ultimi giorni ha concluso alcune operazioni in uscita nella zona offensiva del campo. In particolare si sta parlando di Gabriel Jesus e Sterling, che hanno definito i loro trasferimenti rispettivamente ad Arsenal e Chelsea lasciando libero uno slot proprio per l’attaccante portoghese al Manchester City.

Leao va da Guardiola: ecco le cifre e i dettagli della trattativa

La squadra allenata da Guardiola ha incassato con le ultime due cessioni poco più di 100 milioni di euro, da reinvestire nuovamente sul mercato. Nonostante l’acquisto di Haaland dal Borussia Dortmund, l’allenatore catalano vuole un giocatore di gamba capace di saltare l’uomo e Leao rappresenta l’identikit perfetto. Chiaramente il Milan non vorrebbe lasciarlo partire ma per evitare di andare a scadenza potrebbe decidere di cederlo immediatamente per incassare il più possibile.

Nonostante il giovane portoghese abbia una clausola rescissoria di 150 milioni di euro, i rossoneri sarebbero disposti a sedersi al tavolo per trattare. Maldini e Massara non vorrebbero comunque incassare meno di 100 milioni di euro, una cifra che il Manchester City potrebbe decidere di investire per lui. Nonostante l’età infatti Leao ha dimostrato colpi incredibili nella scorsa stagione e una continuità sempre maggiore soprattutto nell’ultima parte del campionato che ha regalato lo scudetto al Milan.

Il Manchester City e Guardiola lo considerano pronto e maturo per il grande salto. Leao gradisce la destinazione e potrebbe presto lasciare la Serie A per accasarsi nel miglior campionato del mondo, la Premier League.