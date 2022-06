Brutta aria in casa giallorossa: uno degli storici in dirittura d’arrivo, tifosi scontenti

Un top player della Roma sarebbe in dirittura d’arrivo con il club giallorosso: il suo scarso impiego nel corso della stagione gli apre le porte per una clamorosa cessione.

La Roma pensa al mercato dopo la conquista della Conference League: non solo in entrata, in quanto un giocatore in particolare sarebbe prossimo alla partenza, dopo una stagione in cui il suo minutaggio è stato al di sotto delle sue aspettative.

Roma, i movimenti di mercato in vista

Nella giornata di venerdì è attesa l’ufficialità dell’approdo in giallorosso di Nemanja Matic: il centrocampista in scadenza di contratto con il Manchester United è il primo rinforzo del mercato giallorosso, che arriva dopo le esperienze precedenti con le maglie di Chelsea e Benfica e quest’ultima stagione di 32 presenze con i Red Devils. Il suo arrivo prevede l’addio di Oliveira, che con ogni probabilità non verrà riscattato.

Oltre che Pereira, la Roma sarebbe inoltre interessata a Juan Cuadrado, l’esterno colombiano della Juventus. Il giocatore bianconero in scadenza di contratto nel 2023 sarebbe scontento cifra offertagli dalla dirigenza juventina, dunque starebbe progettando il suo addio, con i giallorossi che sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio di 4 milioni pur di portarlo a Trigoria (rispetto all’offerta di 3 milioni stagionali della Juve).

Tentazioni di mercato, ma l’ultima decisione spetta a Mourinho

Un giocatore della Roma starebbe valutando un possibile addio al club giallorosso a causa del poco minutaggio avuto a disposizione nel corso della stagione. Il giocatore in questione è Stephan El Shaarawy. A causa delle scelte di Mourinho e di qualche acciacco fisico, soprattutto nella seconda parte della stagione e l’improvvisa esplosione di Zalewski sono fattori che l’hanno portato a chiudere la stagione con 36 presenze e con una media di meno di un tempo a partita (circa 42’).

La sua priorità sarebbe quella di restare alla Roma, tuttavia un incontro avvenuto ad Ibiza con Adriano Galliani, ha fatto accendere la lampadina Monza, che sarebbe una possibile destinazione per lui. Su di lui vi sarebbe anche l’Atalanta, con Gasperini che vedrebbe di buon occhio un suo approdo.

Il giocatore si starebbe iniziando a guardare intorno in quanto è in scadenza di contratto il prossimo anno. La decisione sarà in parte anche nelle mani di Mou, che potrebbe bloccare tutto nel caso lo vedesse ancora fondamentale al progetto Roma.