Roma – Retroscena incredibile su Pogba: Sabatini svela un dialogo inedito

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha svelato un retroscena incredibile su Paul Pogba: ecco cos’è successo.

L’ex DS giallorosso ha rivelato un dialogo inedito che ha coinvolto Paul Pogba: il centrocampista francese è stato ad un passo dalla Roma.

Paul Pogba sta per lasciare nuovamente il Manchester United a parametro zero. Per la seconda volta, il centrocampista è pronto a percorrere il percorso verso Torino per vestire la maglia della Juve.

Il club bianconero è fiducioso sulla riuscita della trattativa: l’offerta presentata al francese prevede un ingaggio da circa €8 milioni annui. La concorrenza di Real, PSG e Manchester City non spaventa: salvo sorprese, l’accordo verrà formalizzato nel giro di poche settimane.

Lo scenario attuale, però, sarebbe potuto essere decisamente diverso. Lo ha svelato Walter Sabatini, che ha confessato di aver quasi portato Pogba alla Roma: ecco cos’è successo tra i giallorossi ed il francese.

La verità di Sabatini: Pogba, Raiola e la Roma

Paul Pogba avrebbe potuto vestire la maglia della Roma: lo ha rivelato l’ex direttore sportivo del club della capitale Walter Sabatini.

Il DS, da pochi giorni, ha lasciato a sorpresa la Salernitana in seguito ad una divergenze di vedute con il presidente Danilo Iervolino: al centro delle discussioni c’è stato un fraintendimento sulle commissioni per Coulibaly.

Proprio le commissioni sono al centro del racconto di Sabatini su Pogba. Il direttore ha svelato: “Ho avuto scontri tremendi con agenti che esageravano. Ma, per esempio, mi rimprovero ancora quando ai tempi della Roma litigai a sangue con il povero Raiola perché venne a chiedermi una commissione di €4 milioni su un giovanissimo Pogba”.

Sabatini ha poi proseguito ricostruendo quanto è accaduto dopo la richiesta di Raiola: “Ci insultammo a vicenda, oggi mi rammarico invece molto e sono convinto di aver fatto una cavolata colossale, perché quella era sì un’operazione eticamente ai limiti, ma alla fine avrei portato alla Roma un valore tecnico e patrimoniale enorme. Non ho avuto il coraggio di farlo”.

L’ex direttore giallorosso ha ribadito il proprio rammarico ammettendo che avrebbe dovuto affrontare la questione.

Come noto, Pogba si è poi trasferito alla Juve, che poi lo ha rivenduto al Manchester United per più di €100 milioni. Ora la storia sta per ripetersi, con il francese che, salvo sorprese, sta per ripercorrere nuovamente la strada dall’Inghilterra a Torino.