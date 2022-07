Cavani – Risposta definitiva per il ritorno in Serie A: ecco la sua prossima squadra

Il nome di Edinson Cavani è tornato in orbita Serie A dopo essersi svincolato dal Manchester United. L’attaccante ha scelto il suo futuro.

L’uruguagio ex Napoli è tornato ad essere accostato alla Serie A. Il centravanti ha deciso la sua prossima meta in questi giorni.

Edinson Cavani e la Serie A sono legati con un filo sin dal giorno del suo addio al Napoli: l’uruguaiano ha conquistato la tifoseria azzurra, che lo ha salutato a malincuore quando il PSG ha deciso di puntare su di lui. Ogni estate sono spuntate indiscrezioni riguardanti un suo possibile ritorno in Italia, ma non c’è mai stata una vera e concreta opportunità perché questo accadesse.

Di conseguenza, il Matador ha passato gli ultimi anni fra Parigi e Manchester sponda United. Con i Red Devils ha passato due stagioni, di cui una positiva (la prima) e la seconda più complicata a causa di alcuni infortuni. Ora è svincolato ed è in cerca di una nuova avventura: ecco dove potrebbe giocare.

Cavani ormai non ha più dubbi: scelta la prossima squadra

Cavani è uno degli svincolati più esperti e vincenti in circolazione: dopo aver lasciato lo United, è in cerca dell’ultima esperienza importante. Nelle ultime settimane si è vociferato di un possibile ritorno in Italia, più precisamente alla Salernitana.

Questa indiscrezione avrebbe anche incrinato il rapporto tra il presidente Iervolino e l’ormai ex DS Sabatini: il primo avrebbe voluto provarci seriamente, mentre il secondo lo avrebbe scoraggiato.

Da allora, però, sembra che i campani non abbiano mai provato seriamente ad ingaggiare il centravanti. Cavani ha però indicato una preferenza sulla prossima meta: la Spagna. Il Matador vorrebbe infatti giocare in Liga dopo aver vissuto esperienze in Serie A, Ligue 1 e Premier League. Alcune voci danno per certo il suo passaggio ad un club spagnolo: l’ambizioso Villarreal.

Il Submarino Amarillo è stato protagonista di un grande cammino in Champions League, con il raggiungimento della semifinale contro il Liverpool dopo aver eliminato Juve e Bayern Monaco. La squadra di Emery vorrebbe rinforzare il reparto avanzato e avrebbe individuato in Cavani il giusto rinforzo, utile anche in chiave esperienza internazionale.

Secondo alcune indiscrezioni, il centravanti avrebbe anche già firmato un precontratto con il Villarreal e sarebbe in attesa di svolgere le visite mediche. Le voci non sono state confermate, ma la pista che porta l’ex Napoli in Spagna è la più calda al momento.