Calciomercato Roma, capolavoro Pinto per Mourinho: 20 milioni!

Roma, Tiago Pinto ha le idee più che chiare. Dopo l’ingaggio di Paulo Dybala e i monitoraggi per Wijnaldum, spunta il programma per accontentare Mourinho e non solo.

Diversi aneliti di José erano stati lo scorso anno ignorati o, comunque, non accontentati a causa dei mancati incastri che permettessero a Tiago di poter consegnare al tecnico suo connazionale i giocatori inizialmente richiesti lui.

Basti pensare alla telenovela con l’Arsenal per Granit Xhaka ma anche alle tante altre voci che si diffusero nei primi mesi della presenza di Mourinho nella Capitale e che risultarono poi concretizzarsi in un nulla di fatto.

Gli esempi potrebbero essere numerosi e di certo non si limitano alla recente parentesi interessante l’operato del binomio portoghese. Piuttosto, però, si evidenzi come quest’ultimo abbia fin qui fatto più che bene, al netto della consapevolezza che si può sempre migliorare e che anche in quest’arco di tempo sono stati fatti degli errori, da parte di tutti.

Il piano è però chiarissimo, dal momento che lo Special One intende tornare a lottare con vigore in Serie A, previo l’arrivo di importanti giocatori che soddisfino le richieste e le visioni di chi ha già dimostrato in questi mesi di essere in grado di poter cambiare la storia del club giallorosso.

Calciomercato Roma, non dolo Dybala: i Friedkin fanno sul serio

Quest’ultimo, dopo una decade di nullità totale, ha finalmente alzato un trofeo ma, lungi da atteggiamenti di accontentamento che tanto hanno caratterizzato il modo di fare passato, si sta distinguendo in queste settimane per diverse operazioni e monitoraggi che sottintendono una più che chiara volontà.

Quella cioè di continuare a crescere e far bene, senza cullarsi sugli allori e anzi ponendo il trionfo giunto in quel di Tirana ormai due mesi fa come una sorta di base di partenza ad un percorso catalizzato a maggio 2021 e che sta attualmente ancora proseguendo.

L’arrivo di Dybala va perfettamente in questa direzione e rischia di divenire la prima di tante ciliegine che Pinto potrebbe apporre su una torta già in parte felicemente preparata. Il secondo grande ingaggio potrebbe essere quello di Georginio Wijnaldum ma occhio a non trascurare quei discorsi legati alle uscite da sempre importanti e fondamentali per un club che fa dell’osmosi tra acquisti e cessioni il proprio mantra.

In particolar modo, non sfugga quanto raccolto dalla penna de “La Gazzetta dello Sport”, Chiara Zucchelli.

Calciomercato Roma, operazione capolavoro da 20 milioni di euro

Quest’ultima si è soffermata in questi giorni su uno scenario che insieme a Diawara e Villar sta destando non poca attenzione. Ci riferiamo a quello di Justin Kluivert, rientrato dalla pressoché positiva esperienza al Nizza cui non ha fatto seguito il riscatto da parte del club della bellissima Costa Azzurra.

Inizialmente l’olandese sembrava poter ottenere qualche chance, soprattutto alla luce della possibilità concessagli da Mourinho, a differenza dell’anno scorso, di potersi allenare con la prima squadra in quel di Trigoria.

Non ci è voluto molto però per convincere José a ponderare una relegazione insieme ad Amadou e Gonzalo. Il figlio d’arte è ora alla ricerca di una soluzione per il futuro che tutti quanti, lui in primis, credevano potesse giungere con maggiore celerità. L’interesse più concreto e serio resta quello del Monaco che darebbe lui la possibilità di restare in una Ligue 1 rivelatasi per lui dimensione adatta.

Considerato l’ingaggio che si andrebbe a risparmiare e gli introiti che giungerebbero dal ricchissimo Principato, si comprende come l’operazione frutterebbe alla Roma un risparmio (più che un incasso) di circa 20 milioni di euro.