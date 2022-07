Francesco Totti seguito da un investigatore privato:

Emergono nuovi dettagli riguardanti la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, a quanto pare l’ex Capitano della Roma è stato seguito per diverso tempo da un investigatore privato.

Alcuni mesi fa Ilary Blasi aveva parlato a gran voce davanti alle telecamere del programma Verissimo, condotto dall’amica Silvia Toffanin, del suo rapporto con il marito Francesco Totti affermando che nessuna crisi fosse in atto e che i magazine di gossip avessero cercato di trovare uno scoop dove in realtà non c’era… poco dopo ecco che tutto cambia per la coppia.

Secondo quanto reso noto da alcuni magazine di cronaca rosa e in particolar modo dal settimanale Chi, sembrerebbe che Ilary Blasi abbia intenzionalmente deciso di far seguire il marito da un investigatore privato venendo a conoscenza di ciò che non avrebbe mai immaginato.

Francesco Totti smascherato dall’investigatore privato

Recentemente, il settimanale di gossip chi ha ricostruito i fatti parlando di ciò che avrebbe causato la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e il modo in cui la conduttrice di casa Mediaset avrebbe così scoperto della fatidico tradimento con Noemi.

L’ex Capitano della Roma avrebbe messo in atto degli atteggiamenti che non avrebbero convinto la moglie, come la presunta decisione di privare la cognata degli accessi social dato che da tempo era lei ad aiutarlo nella gestione della comunicazione con i fan. Atteggiamenti che hanno insospettito la Blasi che avrebbe così deciso di affidare tutto ad un investigatore privato che avrebbe indagato così sul conto di Totti.

La drastica decisione di Ilary Blasi

Secondo quanto reso noto dal magazine diretto da Alfonso Signorini, cosi come ripreso anche da altri portali online come trash italiano, sembrerebbe che era di Blasi dopo aver visto degli atteggiamenti poco chiari messi in atto da parte del marito abbia deciso di ingaggiare un investigatore privato.

In seguito, dunque, è emerso anche Francesco Totti già da tempo a quanto pare frequenterebbe Noemi conosciuta nel 2021 e con il quale avrebbe così deciso di intraprendere una relazione che continua ancora oggi dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Una ricostruzione che al momento però non trova alcun tipo di conferma dato che sia Francesco Totti che era di Blasi hanno già deciso da tempo di non rivelare il dietro le quinte della loro separazione