Grana Pogba, l’infortunio è serio: ecco i tempi di recupero

Il centrocampista francese della Juventus si è infortunato in un’amichevole negli Stati Uniti e ne avrà per molto tempo.

Brutta grana per la Juventus con l’infortunio occorso a Paul Pogba che rischia di tenerlo fuori per più tempo del previsto.

Il centrocampista francese si è infortunato nel corso della sfida contro i messicani del Chivas Guadalajara, disputata all’Allegiant Stadium di Paradise e vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri per 2-0 grazie alle reti a dieci minuti dall’inizio e dieci dalla fine firmate dai giovani Da Graca e Compagnon.

Pogba è uscito al termine del primo tempo, come tanti altri dei big bianconeri, che hanno lasciato spazio ad alcuni giovani, ma durante la partita ha accusato un fastidio al ginocchio destro, come sottolineato anche dal suo allenatore: “Ha avuto una buona occasione all’inizio, poi ha gigioneggiato troppo e non lo deve fare perché non è più un giovane”.

Il fastidio accusato dall’ex Man Utd è probabilmente più grave del previsto; trattasi di lesione del menisco, problema che con ogni probabilità dovrebbe portare ad un’operazione, con tempi di recupero di circa due mesi. Pogba potrebbe dunque essere costretto a tornare dopo la pausa nazionale, quindi ad inizio ottobre, saltando intanto le prime 7 partite di campionato contro Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina, Salernitana e Roma.

Un ritorno amaro

Il francese tornato alla Juventus dopo l’arrivo nel 2012 sempre a parametro zero e sempre dal Manchester United, che lo ha poi ricomprato per più di 100 milioni di euro nel 2016 riperdendolo gratuitamente lo scorso 30 giugno. Un ritorno però reso amaro da questo infortunio che rischia di compromettere almeno i primi mesi dell’inizio del suo prossimo campionato.

Ora il centrocampo juventino resterà nella mani di Manuel Locatelli, con l’ex Milan e Sassuolo che sarà affiancato all’occorrenza dallo statunitense McKennie o dal brasiliano Arthur, visto che anche l’altro francese Rabiot è infortunato.

Ci sarà probabilmente spazio anche per qualche giovane, su tutti Fagioli che sta impressionando gli addetti ai lavori. Con ogni probabilità però i bianconeri torneranno sul mercato, per cercare di regalare a Max Allegri una nuova pedina per il suo scacchiere. Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Leandro Paredes, argentino di proprietà del PSG che ha già vissuto esperienze nel calcio italiano con le maglie di Chievo, Empoli e Roma.