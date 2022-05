Carnevali dice la sua su Scamacca, ma c’è un retroscena incredibile: l’offerta è irrinunciabile

Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha rivelato un’indiscrezione su Scamacca anche se la situazione sembra completamente diversa: nelle ultime ore un retroscena incredibile ha dato una svolta alla situazione.

Il Sassuolo negli ultimi anni ha lanciato nel grande calcio diversi giocatori su cui le big hanno messo gli occhi.

Il Sassuolo, si sa, è bottega cara, ragion per cui le grandi dovranno contendersi i gioielli neroverdi a suon di milioni.

Scamacca, Berardi, Raspadori e tanti altri, i neroverdi fanno gola

Da diversi anni il Sassuolo, con campionati a ridosso dell’Europa, ha messo in vetrina diversi prospetti interessanti. Gli ultimi a compiere il grande salto dal Mapei Stadium ad una big sono stati Manuel Locatelli, passato in estate alla Juventus, e Jeremie Boga che ha preso la maglia numero dieci dell’Atalanta. In questa stagione, pur avendo cambiato guida tecnica con Alessio Dionisi che ha preso il posto di Roberto De Zerbi, la musica non è cambiata. Anzi, gli emiliani sono riusciti a valorizzare diversi giocatori che oggi potrebbero benissimo giocare in palcoscenici più grandi. È il caso di Scamacca, Berardi e Raspadori, ma anche di Traoré, Frattesi e Maxime Lopez.

L’attaccante romano, Gianluca Scamacca, rientrato a Sassuolo dopo il prestito al Genoa ha suscitato l’interesse di diverse squadre. Si è parlato di Juve, prima che i bianconeri acquistassero Dusan Vlahovic, e di Milan, ma i passi più concreti sembrava li avesse mossi l’Inter. Fino a qualche mese fa, infatti, Scamacca sembrava promesso sposo dei nerazzurri ma pian piano la trattativa sembra essersi raffreddata.

Un club italiano potrebbe spuntarla: ecco i due nomi caldissimi richiesti al Sassuolo

Proprio in merito alla questione legata al centravanti si è espresso il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il direttore ha sottolineato che né Scamacca, né nessun altro è sul mercato. In caso di offerta elevata, però, i neroverdi valuterebbero molto seriamente una cessione. Ecco le sue parole: “Al di là di quello che si racconta è tutto prematuro, non si sa nulla. Vedremo un po’, onestamente spero di trattenerli. Credo oggi, com’è il mercato italiano, è difficile“.

Su Scamacca, dopo il rallentamento con l’Inter, pare essersi inserito il Napoli di Aurelio De Laurentiis. ADL avrebbe individuato nell’ex Genoa il profilo giusto in caso di partenza di Victor Osimhen. I partenopei sarebbero molto interessati anche ad un altro giocatore neroverde: Hamed Junior Traoré. L’ivoriano potrebbe rappresentare l’innesto giusto per Spalletti grazie alla giovane età, ma soprattutto grazie alla sua duttilità potendo giocare sia da esterno che da trequarti. Il Napoli sembra pronto ad accontentare le richieste del Sassuolo e mettere a segno un doppio colpo molto importante per il presente e per il futuro.