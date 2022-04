Napoli – Pronta offerta bomba per Osimhen, De Laurentiis dice sì

Una pesante indiscrezione scuote l’ambiente azzurro nelle ultime ore: pronta una clamorosa offerta dall’estero per Osimhen. Il club è propenso ad accettare: ecco il retroscena che sta scatenando i tifosi.

I tifosi del Napoli hanno il fiato sospeso: le voci riguardanti un possibile addio di Osimhen a fine stagione non si placano.

Il Napoli è nella fase più importante della stagione, ma anche della propria storia recente. Il club azzurro, infatti, vede lo scudetto da molto vicino grazie al secondo posto in classifica a -1 dalla vetta. I tifosi sognano un trionfo che manca dai tempi di Maradona e che recentemente solamente Sarri è riuscito a sfiorare.

Il lavoro di Spalletti sta portando in alto la squadra: l’allenatore toscano ha valorizzato l’intera rosa e ha dato spazio a tutti. L’ex Roma ed Inter è al centro del progetto e la società si fida di lui completamente.

Per questo motivo, sarà importante la sua opinione sul calciomercato. Verosimilmente, potrebbe esserci una mini-rivoluzione estiva con addii pesanti oltre a quello già ufficiale di Lorenzo Insigne. Infatti, anche altri giocatori in scadenza di contratto sono in bilico: Ospina, Ghoulam e Mertens potrebbero dire addio a parametro zero. Anche Fabian Ruiz non è certo della permanenza in virtù della situazione contrattuale scomoda (scadenza nel 2023 e margini quasi nulli per il rinnovo): la società potrebbe scegliere di cederlo per evitare un addio a zero l’anno prossimo.

Tuttavia, nelle ultime settimane sta circolando con insistenza la voce di un possibile addio per Osimhen: i tifosi tremano.

Offerta monstre: De Laurentiis pronto a cedere Osimhen

Come anticipato, potrebbe andare in scena una mini-rivoluzione in casa Napoli. Con i possibili addii citati in precedenza, sarà necessario un intervento massiccio sul mercato.

L’eventuale cessione di Fabian Ruiz potrebbe finanziare delle operazioni in entrata, ma non sarebbe sufficiente.

Ecco perché, dunque, si sta parlando di un possibile addio di Osimhen. Il centravanti nigeriano sta vivendo una stagione molto positiva a livello personale e avrebbe attirato gli interessi di alcuni top club europei. In particolare, l’ex Lille avrebbe molti estimatori in Premier League, con le due squadre di Manchester in prima linea insieme a Tottenham ed Arsenal.

Se dovesse arrivare un’offerta da €100 milioni, De Laurentiis potrebbe decidere di accettare per investire quella cifra su nuovi rinforzi.

Uno dei nomi più caldi è quello di un talento albanese che gioca in Premier: Armando Broja.

Il giovane attaccante è attualmente un giocatore del Southampton, ma il Chelsea è il club di proprietà. Broja piace a diversi top club poiché è considerato una punta dall’avvenire assicurato (in particolare pare che piaccia all’Arsenal): i Blues non se ne priveranno molto facilmente.

Il club di Londra, infatti, potrebbe anche decidere di farlo rientrare alla base per tenerlo. In caso contrario, sarebbe necessario offrire una cifra vicina ai €35 milioni per poterlo acquistare. Il Napoli ci starebbe pensando seriamente, ma per ora non sembra che abbia effettuato mosse concrete.