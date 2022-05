Scandalo in casa Nara Icardi: questa volta è finita davvero

Ancora scandali per la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, una notizia di gossip ha travolto la famiglia del calciatore e della modella.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici da vivere per Wanda Nara e Mauro Icardi, dato che la coppia ha visto costantemente concentrata su di sé l’attenzione dei media subito dopo la diffusione della notizia relativa al presunto tradimento messo in atto dall’attaccante del Paris Saint Germain con la modella China Suarez.

L’ombra del tradimento colpisce ancora il calciatore e la moglie ma in modo diverso e allo stesso tempo inaspettato, il tutto a seguito della diffusione di una notizia che in men che non si dica ha fatto il giro del web.

Wanda Nara e Mauro Icardi ancora una volta nell’occhio del ciclone

Non vi è alcun modo pace per la coppia formata dall’influenza argentina e l’attaccante del PSG, proprio quando tutto sembrava essersi attenuato e il gossip placato ecco che una nuova notizia torna a scuotere gli animi nella loro famiglia anche sei indirettamente in un certo qual modo.

Un tradimento in atto per le donne della famiglia Nara c’è stato, durante il periodo relativo alla diffusione delle notizie con protagonista indiscussa China Suarez… Ma la donna a cui è stato riservato il tradimento non è la moglie di Mauro Icardi bensì la sorella di Wanda Nara, Zaira.

Finisce l’amore per la Nara

Ebbene sì, a quanto pare recentemente a tornare single ufficialmente è stata Zaira Nara no che la sorella di Wanda e cognata di Mauro Icardi. La relazione con Jakob Von Plessen sarebbe finita e proprio durante il periodo di maggiore crisi e scandalo per la sorella Wanda.

A riportare le notizie in questione sarebbe stata Pampita attraverso la seguente dichiarazione: “Quando è scoppiato lo scandalo di Mauro con China Suárez, si diceva che Zaira fosse arrabbiata con suo marito perché aveva aiutato Icardi a tradire Wanda. Il fatto è che la rabbia di Zaira non era solo per questo ma perché anche Jakob era con una ragazza. Le informazioni che abbiamo dicono che sarebbe stato solo per quella notte”. Infine: “La reazione di Zaira? Non lo sapeva in quel momento, ma quando la bomba di Wanda esplode, Zaira affronta Jakob e dice ‘sapevi qualcosa?’”.