Clamoroso Lukaku, è già addio con il Chelsea! Ecco il suo prossimo club

Il matrimonio tra Romelu Lukaku e il Chelsea è già ai titoli di coda: l’attaccante belga è ai ferri corti con Tuchel e con i tifosi.

Da quando veste la maglia del Chelsea, Romelu Lukaku non ha mai replicato le grandi prestazioni offerte con la maglia dell’Inter. Gli atteggiamenti mostrati in campo e qualche dichiarazione fuori posto avrebbero già convinto il presidente Abramovic a venderlo nella prossima sessione di calciomercato.

Romelu Lukaku non sta vivendo certamente una stagione facile nella sua seconda avventura con la maglia del Chelsea. Le prestazioni e le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane hanno fatto arrabbiare e non poco Tuchel e i tifosi, che si aspettavano ben altro dall’attaccante belga. I 115 milioni spesi quest’estate per portarlo dall’Inter a Stamford Bridge non sono stati ripagati sul campo. Sono solo 8 i gol segnati in questa stagione, con il gioco dell’allenatore tedesco che sembra risentire della sua presenza in campo.

Nell’ultima sfida pareggiata per 1-1 contro il Brighton, l’attaccante belga si è reso protagonista di un acceso litigio con Ziyech alla fine del primo tempo. Ciò confermerebbe anche un rapporto tutt’altro che idilliaco istaurato con i propri compagni di squadra. I fischi che risuonano dagli spalti in ogni partita e le dichiarazioni pungenti di Tuchel avrebbero convinto la società e lo stesso Lukaku a interrompere il rapporto alla fine di questa stagione.

Le pretendenti dell’ex attaccante dell’Inter non mancano, e alcune avrebbero già contattato il suo agente Federico Pastorello per informarsi sulla fattibilità dell’operazione. Ma c’è una squadra a cui Lukaku darebbe la precedenza su tutte le altre: ecco i dettagli.

Romelu Lukaku vuole solo un club per il suo futuro

Dopo aver fatto la differenza in Serie A, l’obiettivo di Lukaku è quello di diventare uno dei giocatori più importanti della lega più competitiva al mondo, la Premier League. Nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe avvenire un effetto domino che porterebbe molti giocatori a cambiare maglia.

Una delle squadre alla ricerca di un bomber è sicuramente il Manchester City. La squadra di Guardiola sta dominando il campionato giocando senza un vero centravanti, ma non è un mistero che i Citizen abbiano provato a prendere a tutti costi Harry Kane. L’attaccante inglese, bloccato dal Tottenham nella scorsa stagione, potrebbe decidere all’età di 29 anni di cambiare aria per provare a vincere la Champions League con una delle squadre più forti del mondo.

Questo trasferimento libererebbe un tassello nell’attacco del Tottenham, e a quel punto l’unico nome richiesto da Conte sarebbe proprio quello di Romelu Lukaku. L’allenatore salentino è stato l’unico a esaltare al massimo le potenzialità di Lukaku, che all’Inter ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera. Inoltre il Tottenham potrebbe permettersi, con i soldi incassati dalla cessione di Kane, un acquisto importante da regalare al proprio tecnico.

Lukaku sceglierebbe a mani basse Conte e il Tottenham per rilanciarsi definitivamente come uno degli attaccanti più forti d’Europa.