Calciomercato Inter : occhi puntati su un famoso talento della Serie A

L’Inter su muove sul mercato: Marotta ha messo gli occhi su un giovane calciatore che milita in Serie A ed in caso di no ha già pronto il sostituto.

L’Inter si prepara a regalare al suo allenatore, Simone Inzaghi, un nuovo rinforzo a centrocampo: con la partenza di Sensi, sarebbe pronto ad approdare già da gennaio un talento della Serie A. Il nome è caldissimo dal momento che piace a tanti altri club, ma la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di fare di tutto per accaparrarselo.

Il centrocampista piace a Inzaghi, che avrebbe dato il via libera alla società per intavolare un dialogo per portare il giocatore ad Appiano Gentile già in questa finestra di mercato. Il Sassuolo, club dove attualmente gioca il ragazzo avrebbe così la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permetterebbe di migliorarsi ancora di più e con maggiore continuità.

Il talento neroverde però, è considerato fondamentale da Dionisi che vorrebbe posticipare a fine campionato la trattativa e trattenere così il giocatore per portare a termine gli obiettivi prestabiliti a inizio stagione.

Il piano B dell’Inter

Se Inter e Sassuolo dovessero trovare l’accordo per liberare Frattesi (e non è semplice), la squadra meneghina potrebbe intervenire sul mercato in uscita per incassare. Ci sono due giocatori che hanno mercato: uno è l’uruguagio Vecino, ormai messo da parte nel progetto del tecnico e richiesto da alcuni club inglesi; l’altro è Gagliardini che potrebbe decidere di andare altrove per avere più minutaggio a disposizione.

In caso di risposta negativa per Frattesi, Marotta potrebbe decidere di cercare altrove il rinforzo. Piace anche Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria. Il norvegese potrebbe essere inserito nella trattativa con Sensi , il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 7 milioni di euro, ma data la circostanza potrebbe partire per molto meno.

Nei prossimi giorni potrebbe aprirsi un discorso con i blucerchiati per valutare la fattibilità dell’operazione, ma bisogna monitorare le condizioni fisiche del calciatore, dopo la botta subita nel match contro il Torino.

Il centrocampista, infatti, si è infortunato nella partita con il Torino. L’Inter crede nel calciatore: se ci fosse la possibilità, il suo arrivo in neroazzurro potrebbe diventare immediata realtà e non possibilità futura.