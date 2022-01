Federica Pellegrini e quella stoccata a Magnini: “Non ne vale la pena”

Federica Magnini e Filippo Magnini ancora nel mirino del gossip… il tutto dopo la dichiarazione che la Divina del nuoto italiano ha rilasciato sull’ex compagno. Parole che non sono passate inosservate.

La lunga storia d’amore tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini è sempre stata oggetto di varie notizie del gossip italiano, per molti prossimi al matrimonio… ma il cui addio ancora oggi riesce a far discutere i magazine di cronaca rosa e anche i loro fan stupiti, e delusi, nel vedere finite una delle storie più belle nate nel mondo dello sport italiano.

Diversi anni dopo l’addio e l’inizio di nuove relazioni, Filippo Magnini con Giorgia Palmas, Federica Pellegrini insieme a Matteo Giunta, ecco che arriva stoccata che la nuotatrice ha riservato all’ex compagno.

“Non ne vale la pena…”

Federica Pellegrini ha di nuovo rotto il silenzio e parlato dell’ex compagno Filippo Magnini, il tutto durante la recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. Oggetto di discussione, il legame familiare che unisce Matteo Giunta e Filippo Magnini.

Proprio in questa occasione, ecco che Federica Pellegrini senza troppi giri di parole ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Matteo è stato a lungo esclusivamente il mio coach. La nostra storia è nata tre anni fa– ha spiegato la Divina del nuoto italiano-. Se mi dà fastidio che Matteo sia il cugino di Magnini? Zero. Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”.

Stretto noto sul matrimonio per Federica Pellegrini

L’intervista in questione è stata anche l’occasione perfetta per Federica Pellegrini sciogliere le riserve circa l’organizzazione del matrimonio con Matteo Giunta, sul quale aleggiano troppi rumors su una possibile cancellazione.

Un susseguirsi di notizie che hanno aperto numerosi scenari, come quello di una crisi nella coppia nata dopo la proposta di matrimonio… notizie che sono state messe a tacere in via definitiva dall’atleta, giudice di Italia’s Got Talent e social influencer di successo.

Circa la relazione con Giunta e la loro unione, la Divina Federica Pellerini ha deciso di rompere il silenzio e smentire ogni gossip sugli imminenti fiori d’arancio con il fidanzato. La nuotatrice, dunque, ha rivelato come procedono i preparativi delle nozze: “Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”.