Colpo di mercato in vista: il Milan si assicura un top player incredibile, tifosi scatenati!

Il Milan ha puntato gli occhi su un top player di una big europea: l’operazione è possibile e fa sognare i tifosi rossoneri.

Dopo il retrofront di Botman, Maldini e soci hanno deciso di puntare la loro attenzione su un altro investimento importante: un trequartista di una big europea, che potrebbe presto diventare il colpo dell’estate rossonera.

Dopo mesi di trattative e di costanti contatti, Sven Botman ha deciso: non giocherà nel Milan. Il difensore olandese, nella notte tra giovedì e venerdì, avrebbe infatti scelto il Newcastle, trovando in fretta un accordo per giocare in Premier League dalla prossima stagione. I rossoneri restano beffati per l’affare sfumato, ma pensano subito a rifarsi: la cifra originariamente destinata a Botman verrà utilizzata per un altro top player, ovvero un trequartista di una big europea che farebbe al caso di Pioli.

Milan, le mosse di mercato in vista accendono le speranze dei tifosi

Dopo aver conquistato lo scudetto e un posto in Champions League, il Milan vuole tornare ancora più competitivo in vista della prossima stagione. Per far ciò la dirigenza punterà molto sulle mosse di mercato da attuare.

De Ketelaere continua a restare nel mirino del Milan. Per portarlo a San Siro, il Diavolo deve però battere la concorrenze del Leeds, che starebbe puntando su di lui nonostante secondo le ultime notizie trapelate il tentativo provato non avrebbe avuto esito positivo, lasciando così aperta la possibilità dei rossoneri di arrivare ad una fumata bianca. Il club proprietaria del suo cartellino, il Bruges, per farlo partire chiederebbe una cifra che si aggira tra i 35 e i 40 milioni. Il Milan non si tirerebbe indietro in quanto l’affare saltato di Botman garantirebbe in questo senso a Maldini e Massara la giusta cifra da investire in quella zona del campo. Tra i nomi papabili restano anche Ziyech e Noa Lang, ma soprattutto quello di un top player che sarebbe il sogno dei tifosi.

Altro che Botman, il top player arriva dal Real Madrid!

Dopo la rinuncia di Botman, il Milan ha cambiato strategia: il nuove nome sul tavolo sarebbe infatti quello di Marco Asensio, il trequartista in partenza dal Real Madrid.

L’affare si può chiudere ma per far sì che questo accada il Milan deve fronteggiare la cifra richiesta dai Blancos (30 milioni, nonostante sia in scadenza nel 2023) e soprattutto l’ingaggio di 6 milioni richiesto dalla spagnolo.

Resta dunque da capire se l’operazione si potrà chiudere, ma i presupposti fanno sì che la dirigenza milanista sia ottimista, anche per via dei buoni rapporti con il Real.