Spalletti vuole un difensore: è battaglia con la Lazio per un grandissimo della Serie A

Luciano Spalletti vuole un nuovo difensore per il suo Napoli: sull’obiettivo degli azzurri c’è anche il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri.

Sarà una vera e propria battaglia di mercato fra Lazio e Napoli: i due club hanno messo gli occhi su un talento della Serie A.

Il Napoli è reduce da una buona stagione chiusa con il terzo posto in classifica. L’obiettivo stagionale, dunque, è stato centrato: la qualificazione alla prossima Champions League. Il sogno scudetto è stato vivo per diversi mesi, ma è sfumato verso la fine del campionato: ora c’è l’intenzione di cambiare il finale.

Gli azzurri, infatti, sono al lavoro per costruire una squadra in grado di essere più competitiva e di imporsi almeno nel girone di Champions. Ora l’obiettivo è rinforzare la difesa, ma sull’obiettivo di mercato c’è un forte interessamento della Lazio di Sarri.

Napoli, la Lazio non molla: duello di mercato in corso

Il Napoli ha già chiuso per due rinforzi: Olivera e Kvaratskhelia. I rinforzi, però, non finiranno qui: ci saranno innesti in tutti i reparti, anche se molto dipenderà dalla strategia in uscita. A tal proposito, ci sono dei nodi da sciogliere: Mertens e Ospina sono in scadenza di contratto, mentre Koulibaly e Fabian Ruiz sono al centro di una situazione contrattuale delicata (scadenza nel 2023). In particolare, i rapporti con il centrocampista spagnolo sono tesissimi.

Intanto, la dirigenza e Spalletti sono in contatto per individuare dei possibili rinforzi. Uno degli obiettivi è puntellare la difesa: Ostigard è molto vicino, ma c’è l’idea di aggiungere un’altra pedina al reparto arretrato. Uno dei giocatori che piace al Napoli è Nicolò Casale dell’Hellas Verona, che però è anche nei radar della Lazio.

Il difensore classe ’98 è reduce da un’ottima annata con i gialloblù e sarebbe pronto per il salto in una big. Lazio e Napoli sono sulle sue tracce da diverso tempo ormai: gli azzurri hanno avviato i primi contatti per aprire una trattativa.

Casale, abituato alla difesa a 3, potrebbe ricoprire un doppio ruolo in una linea a 4: centrale, ma anche terzino grazie alle doti di spinta messe in mostra quest’anno.

Al momento i biancocelesti non si sono mossi, anche se il difensore piace molto a Sarri: la società deciderà in questi giorni se inserirsi nella corsa o se cambiare obiettivo. Inoltre, su Casale ci sarebbe anche l’ambizioso Monza, anche se al momento resta sullo sfondo.