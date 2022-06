Pique: dopo il divorzio è già in pista, avvistato con un’altra ragazza | Chi è la nuova fiamma?

Dopo la separazione da Shakira, Gerard Pique sembra aver già trovato un nuovo amore con una donna misteriosa. Ecco di chi si tratta.

Gerard Pique Barnebeu è un calciatore spagnolo, nato nel 1987 che con la maglia della nazionale Spagnola ha vinto un Mondiale nel 2010 e un Europeo nel 2012.

Considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione, al momento difensore del Barcellona, squadra della sua città natale, qualche settimana fa ha sorpreso tutti quanti per via della separazione dalla cantante Shakira.

Gerard Pique e la donna misteriosa

I due, nonostante 10 anni di differenza, hanno fatto sognare tutti quanti per via della loro storia d’amore da cui sono nati due figli Milan e Sasha al quale sono molto affezionati e la notizia sulla loro separazione ha sconvolto tutti quanti.

La coppia ha comunicato la fine della loro storia con un messaggio diffuso dai propri agenti in cui chiedono di rispettare la loro privacy per tutelare i loro figli e non coinvolgerli in questa situazione.

Secondo alcune indiscrezioni, tra i due c’era già aria di crisi e gli indizi, secondo i fan della popstar erano evidenti nel brano Te Felicito pubblicato qualche tempo prima del comunicato ufficiale dove la donna nel testo accusa il suo uomo di falsità dopo aver scoperto un suo tradimento.

Stando a quanto detto da Laura Fa e Lorena Vazquez nel loro podcast Mamarazzis, il calciatore spagnolo sarebbe stato avvistato a Stoccolma in compagnia di una misteriosa donna dai capelli biondi.

Pique era in Svezia per partecipare all’evento Brilliant Minds, dato che è amministratore delegato della società di sua proprietà, Kosmos. Secondo Laura Fa il calciatore si sarebbe rifiutato di farsi dei selfie con i suoi fan.

Inoltre, una donna di nome Katrin Zytomierska dopo aver chiesto al calciatore di scattarsi una foto con suo figlio, suo grandissimo fan, ricevendo più volte un rifiuto, la donna pubblicato una foto di Gerard in compagnia di questa fantomatica donna bionda.

La nuova fiamma del calciatore

Katrin rivela di essere rimasta delusa dal comportamento del difensore e non per avergli detto di no, ma per il modo arrogante con sui si è posto nei suoi confronti e per dispetto ha pubblicato una foto del calciatore e la sua nuova presunta fiamma.

Inoltre il programma di Telecinco, Save me, ha mandato in onda un video del calciatore con una ragazza dai capelli chiari in una discoteca di Stoccolma.

Secondo la conduttrice del podcast, la donna in questione sarebbe la ragazza immagine di cui si parla da ben due settimane, con la quale il calciatore ha tradito Shakira.