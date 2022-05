Dall’Inghilterra arriva la conferma: pronti a tutto per beffare i club italiani

I tabloid britannici ne sono certi, un top club inglese ha già pronto lo sgambetto da fare alle squadre italiane, ecco la trattativa che fa sognare.

In Inghilterra ne sono sicuri, il club vuole riprovare il colpo che nella finestra invernale di mercato non era riuscito, la trattativa rovina i piani dei top club italiani pronte questa estate a fare di tutto per prenderlo.

Uno dei calciatori più desiderati del nostro campionato dai top club italiani è finito nel mirino di uno dei club europei più discusso nell’ultimo periodo per via della situazione societaria che sta vivendo.

Il club in questione è il Chelsea, club londinese vincitore dell’ultima Champions League, che recentemente è stato acquistato da un consorzio, composto da Todd Boehly, Mark Walter, Hansjoerg Wyss e la società di investimento Clearlake Capital per un totale di 5 miliardi di euro.

Il comunicato diffuso dai Blues spiega che l’investimento totale effettuato 2,5 miliardi di sterline ( circa 2,93 miliardi di euro), saranno utilizzati per l’acquisto delle azioni del club e tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito con l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato da Roman Abramovich.

L’ormai ex patron della squadra londinese, Roman Abramovich, aveva deciso di mettere in vendita il club in seguito all’invasione dell’Ucraina. Lo stesso Chelsea era stato colpito in parte dalle sanzioni, dovendo affrontare un periodo difficile che aveva portato anche a non poter vendere i biglietti per le partite.

Nel mirino della squadra inglese c’è proprio lui: fissato il prezzo per il giovane talento

Il Chelsea dunque sembrerebbe aver ritrovato l’entusiasmo e la tranquillità societaria necessaria per concludere la stagione e progettare la prossima. Proprio sulla squadra che verrà in queste ore la dirigenza sembrerebbe intenzionata a provare a portare a Londra uno dei calciatori più desiderati del nostro campionato da molti top club italiani.

Sembrava che dovesse proseguire la sua esperienza calcistica in Italia ma il calciatore è finito nel mirino del Chelsea che questa estate vorrà provare a trovare l’accordo con il giocatore per superare la concorrenza.

Da mesi sembrava che l’Inter avesse già concordato il passaggio del giocatore del Torino a Milano dopo che a gennaio proprio i campioni d’Europa in carica aveva provato a portarlo a Londra a metà stagione.

La valutazione di Bremer da parte dei granata è di 30 milioni di euro, cifra che il Chelsea ora non avrebbe alcun problema a spendere.