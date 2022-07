De Laurentiis pensa ad un’eccezione: sforzo per far felici i tifosi azzurri

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta pensando ad un’eccezione. Si tratterebbe di uno sforzo economico non indifferente.

I tifosi sono con il fiato sospeso: un tema sta scaldando gli animi, ma il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad effettuare uno sforzo economico.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva chiusa con il terzo posto in Serie A. Gli azzurri hanno cullato a lungo il sogno scudetto, ma sono comunque riusciti a centrare l’obiettivo stagionale dichiarato: il ritorno in Champions League. Ora la società è al lavoro per costruire una rosa ancor più competitiva rispetto a quella attuale e ha spostato l’attenzione al calciomercato. Sono già stati ufficializzati due colpi (Olivera e Kvaratskhelia), ma ci saranno altri rinforzi, anche se molto dipenderà dalle operazioni in uscita.

Prima di acquistare, infatti, la dirigenza vuole capire quali saranno i reparti maggiormente bisognosi di un intervento. Intanto, però, De Laurentiis vuole risolvere immediatamente un nodo importante: i tifosi sperano in un esito positivo.

Napoli, sforzo economico necessario: i tifosi ci sperano

Come anticipato, il Napoli ha già ufficializzato due colpi in entrata, ma deve anche pensare alle cessioni. La società è alle prese con alcuni nodi importanti da sciogliere, tra cui il futuro di Fabian Ruiz (contratto in scadenza nel 2023 e nessun margine per il rinnovo) e di Politano, che da tempo è nel mirino del Valencia di Gattuso.

Il centrocampista spagnolo, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe addirittura essere messo fuori rosa in caso di mancata cessione.

Un altro argomento molto caldo, invece, riguarda il destino di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è l’erede della fascia di Insigne ed è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria. Anche lui, come Fabian Ruiz, ha un contratto fino al 2023 ed è dunque una situazione delicata.

Il suo caso, però, è diverso rispetto a quello del centrocampista spagnolo. Le parti, infatti, dialogheranno per trovare una soluzione e i rapporti sono positivi.

Tuttavia, l’accordo non è vicino: il discorso dovrebbe aprirsi fra qualche giorno e l’idea del Napoli è quella di giungere ad una conclusione, positiva o negativa che sia, entro la fine di agosto. La società non vorrebbe ripetere quanto accaduto con Insigne, perso a parametro zero in seguito ad una trattativa lunga e mai vicino alla chiusura.

Il presidente De Laurentiis potrebbe intervenire in prima persona per risolvere questa situazione. Nelle scorse settimane ha fatto intendere di non essere intenzionato a siglare contratti troppo onerosi, ma per Koulibaly potrebbe esserci un’eccezione, poiché considerato una bandiera della squadra ed un perno cruciale della formazione di Spalletti.

Ad ogni modo, questo non significa che sarà facile prolungare il suo contratto: sulle sue tracce, infatti, ci sono anche dei top club. In particolare, il Chelsea è in prima fila per lui.