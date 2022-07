CR7 torna, è tutto vero! Rottura definitiva con lo United, sullo sfondo la Serie A

Cristiano Ronaldo ha rotto in maniera definitiva con il Manchester United e si appresta a ritornare nel campionato italiano.

È clamorosa la notizia che giunge direttamente dall’Inghilterra. Tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United c’è stata la rottura definitiva.

Il campione portoghese è arrivato appena un anno fa a Manchester, in quella clamorosa ultima giornata di calciomercato che lo visto abbandonare la Juventus e il campionato italiano per tornare in Premier League. E sebbene sembrava fatta per il suo approdo al Manchester City di Guardiola, CR7 ha spinto per tornare sempre a Manchester ma nel club che lo ha reso grande, lo United.

La stagione si è conclusa con 18 reti in Premier League 6 in Champions League da parte del cinque volte pallone d’oro, che però non è riuscito a portare trofei ai Red Devils né a permettere loro di giocarsi la Champions il prossimo anno, dato il sesto posto finale dietro all’Arsenal di Mikel Arteta.

Nelle ultime ore dall’Inghilterra è arrivata la clamorosa notizia che Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione ai Red Devils a causa di un motivo che tutti possono immaginare.

Il ritorno in Serie A è possibile

Dietro la rottura tra Manchester United e Cristiano Ronaldo c’è ovviamente la mancata qualificazione alla prossima Champions League, coppa che CR7 vede come casa sua e che non può pensare di non giocare il prossimo anno, dato anche che i 37 anni compiuti confermano che il portoghese si avvicina alle ultime stagioni della sua carriera.

La Champions è un trofeo che Ronaldo ha vinto per ben cinque volte, quattro col Real Madrid e una col Manchester United. L’ultimo successo risale però al 2018, prima che il portoghese si trasferisse alla Juventus, con la quale non è riuscito a sollevare il trofeo.

Ronaldo ha dunque chiesto al suo attuale club di prendere in considerazione un’eventuale offerta congrua nel corso di questa sessione di mercato, anche se ad ora i Red Devils si oppongono alla sua cessione.

Nel futuro del campione portoghese ci sono dunque sicuramente club che giocheranno la prossima Champions. Tra le squadre che avrebbero già chiesto informazioni ci sono il Chelsea, squadra rivale del Manchester United e che rende difficile il trasferimento, il Bayern Monaco, che potrebbe essere molto invitante per il portoghese che non ha mai giocato in Bundesliga e addirittura il Napoli.

Difficile vederlo alla Roma in una reunion con José Mourinho, come si era ipotizzato nelle ultime settimane, dato che il club giallorosso parteciperà solo alla prossima Europa League. Chissà che il Napoli non possa fare una mossa concreta e portare nuovamente in Italia il campione portoghese. Vedremo come evolverà una trattativa che sarebbe certamente il colpo dell’estate!