Donnarumma, futuro al PSG segnato: il nuovo allenatore parla chiaro, è finita

Il portiere del Paris Saint-Germain continua ad essere al centro di voci di mercato: il suo futuro col club francese è ormai segnato.

Donnarumma è reduce da una stagione molto complicata a livello personale. Il portiere, al primo anno con la maglia del PSG, ha dovuto fare i conti con un’alternanza inattesa con Keylor Navas: lui e l’ex Real Madrid non sono mai stati titolari indiscussi e hanno manifestato un certo malumore.

Entrambi hanno dichiarato di avere un’ottima relazione l’un con l’altro, ma hanno chiesto pubblicamente di avere chiarezza rispetto alla gerarchia in squadra. Pochettino ha sempre dribblato l’argomento, ma il nuovo allenatore Christophe Galtier ha voluto subito chiarire la propria idea al riguardo.

Ormai non ci sono dubbi: le parole di Galtier sono chiarissime

Come anticipato, sia Donnarumma che Navas hanno esplicitamente chiesto chiarezza a riguardo delle gerarchie fra i pali. In particolare, l’ex Milan si è detto sicuro di rimanere a Parigi da titolare, ma anche l’ex Real Madrid non ha nascosto la propria volontà di rimanere al PSG.

Pochettino, durante la passata stagione, li ha alternati regolarmente senza mai dare una risposta sulla possibile titolarità di uno dei due. Ora, però, lo scenario sta per cambiare. Il Paris Saint-Germain ha infatti cambiato allenatore, assumendo Christophe Galtier. Il francese è reduce da due ottime stagioni alla guida di Lille (con cui ha vinto il campionato) e Nizza.

Galtier, durante la conferenza stampa di presentazione, ha toccato vari argomenti, tra cui il dualismo Navas-Donnarumma. L’ex Lille è stato molto chiaro al riguardo: “Lavoro sempre con un portiere titolare ed uno di riserva. È più facile per me e per loro riconoscere il loro ruolo nella squadra. Ci sono delle gerarchie, ma questo non vuol dire che nel corso della stagione non si possano ribaltare. Non ho ancora incontrato i portieri, ma lo farò rapidamente”.

Le sue parole sono state chiarissime: non ci sarà nessuna alternanza, ma una scelta chiara e ben definita. Donnarumma vorrebbe restare a Parigi, ma prima dovrà parlare con Galtier. Salvo sorprese, la scelta della titolarità dovrebbe ricadere su di lui, ma tutto è ancora da definire e, a quel punto, bisognerà capire se lo “scontento” dei due deciderà di rimanere comunque al PSG.