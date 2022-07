Neymar ha scelto l’Italia, a breve l’ufficialità: canali social impazziti, tutto è possibile in queste ore

Il brasiliano del Psg, in rottura con il club parigino, sta valutando di andare a giocare altrove. Su di lui c’è l’interesse di un club di Serie A che ha scatenato i tifosi, non ci credono!

L’esperienza sotto la Tour Eiffel del numero 10 sembrerebbe essere giunta al capolinea, il club campione di Francia vuole liberarsi del giocatore.

100 gol, 60 assist in 144 partite non bastano per il presidente Nasser Al-Khelaïfi. A Parigi sembrerebbe che Neymar non rientri più nel progetto del club che vorrebbe liberarsi del brasiliano. Nonostante i 50 milioni a stagione percepiti dal calciatore sembrerebbe pronta la rottura del contratto che lega il classe ’92 al Psg fino al 2025.

L’attaccante ha chiesto alla società 200 milioni di euro per andare via visto i 4 anni che ancora lo legano ai francesi. In questi primi giorni della finestra estiva di calciomercato un club si è fatto avanti in maniera decisa. Il calciatore era stato accostato a diversi club europei tra cui la Juventus.

Le voci su un suo possibile trasferimento in Italia avevano suscitato speranza nei tifosi che già sognavano un attacco stellato. Ma nelle ultime ore si è aggiunta una pretendente che sembrerebbe voler realmente acquistare il giocatore.

Il club si fionda su Neymar, pronta in caso la numero 10

Il valore di mercato di Neymar attualmente si aggira intorno ai 75 milioni di euro, ma ciò che non molte squadre possono permettersi è il suo stipendio. Probabile dunque che l’ex Barcellona scelga la Premier League.

In Inghilterra c’è una società che vorrebbe punta su Neymar, il Newcastle degli sceicchi che a gennaio hanno acquistato il club con l’intenzione di riportare Magpies nel calcio europeo che conta. I tanti brasiliani in rosa potrebbero convincere l’attaccante ad accettare il trasferimento.

L’attuale numero 10 del Newcastle, Bruno Guimarães, arrivato in Premier a gennaio dall’Olympique Lione, sarebbe disposto a lasciare la maglia a Neymar se dovesse arrivare. Le parti attendono che il giocatore risolva il contratto con i francesi per poi aprire una trattativa.

Se dovesse sbloccarsi l’affare diventerebbe il colpo del calciomercato 2022. Se il giocatore non dovesse fare più parte del progetto parigino, sarebbe un problema in vista del mondiale in Qatar, e certamente una nuova avventura in Premier League potrebbe rappresentare uno stimolo in più.