Wind look per Vicky Mihajlovic: la foto che scatena il web

Nel corso delle ultime settimane la famiglia Mihajlovic spesso stava protagonista dell’attenzione dei media, a tenere banco nel mondo del web in queste ore però troviamo Vicky Mihajlovic.

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere vari aggiornamenti che riguardano le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, il quale è stato finalmente dimesso dall’ospedale dopo il lungo iter di cure che ha dovuto affrontare a seguito della ricomparsa della leucemia.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore però troviamo la figlia dell’allenatore del Bologna, ovvero la giovanissima Vicky che in men che non si dica ha conquistato il popolo del web e anche riflettori dei magazzini cronaca rosa.

Vacanze meritate per Vicky Mihajlovic

Sono state delle settimane veramente molto intense quelle vissute dalla famiglia di Sinisa Mihajlovic, in trepidante attesa che l’allenatore del Bologna potesse tornare finalmente a casa dopo l’iter terapeutico al quale si è dovuto sottoporre.

Adesso che Sinisa Mihajlovic è tornato ad essere circondato dall’amore della propria famiglia, per tutti loro comincia una lunga estate quanto più serena possibile così come dimostrato anche dal racconto fotografico che la figlia dell’allenatore Vicky sta facendo delle sue vacanze in riva al mare.

Wild look per lady Mihajlovic

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la condivisione di alcune foto che ritraggono il nuovo look della bellissima figlia di Sinisa Mihajlovic, lasciando senza parole senza fiato i propri fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viktorija Mihajlović 🌪 (@vickymiha)

A catturare in particolar modo l’attenzione dei media troviamo il bellissimo look sfoggiato dalla giovane donna, in modalità wild in spiaggia con indosso un bikini dai colori scuri ma perfettamente in pandan con il suo incarnato. Un wild look il cui destino è quello di creare tendenza e portare così Vicky Mihajlovic ad essere, ancora una volta, una delle star di più successo sui social network.