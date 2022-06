Donnarumma – Il futuro al PSG è un mistero: le parole di un compagno lo spingono via

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al PSG è incerto. Il portiere vuole sentirsi importante, ma le parole di un compagno lo allontanano.

C’è molta incertezza sul futuro di Donnarumma con la maglia del Paris Saint-Germain: il portiere vuole garanzie, ma lo scenario è ancora in evoluzione.

Donnarumma ha vissuto una prima annata complicata con la maglia del PSG. I francesi lo hanno ingaggiato a parametro zero dopo la separazione con il Milan per fare di lui un punto fermo della squadra di Pochettino. Le ambizioni e le premesse erano le migliori, con il grande obiettivo di portare i parigini sul tetto d’Europa con l’MVP degli Europei fra i pali: la realtà, però, è stata diversa.

Il portiere ha dovuto vivere un’imprevista convivenza con Keylor Navas: l’allenatore li ha alternati spesso, creando anche del malumore da entrambe le parti.

Nonostante si siano detti in ottimi rapporti, sia Donnarumma che Navas hanno espresso il desiderio di guadagnare la titolarità in vista della prossima stagione. Questo potrebbe accadere solo in seguito alla cessione di uno dei due, ma ad oggi regna l’incertezza.

Donnarumma, le parole del compagno sono una sentenza: il PSG osserva

Come anticipato, entrambi i portieri hanno esplicitamente chiesto chiarezza in vista della prossima stagione. Donnarumma, in particolare, si è esposto pubblicamente dichiarando di voler essere titolare ed ha aggiunto di avere tutte le intenzioni di restare a Parigi, allontanando di fatto Keylor Navas dalla squadra.

Verosimilmente, però, questa scelta verrà presa più avanti, poiché il PSG sta attraversando un’importante fase di transizione: Leonardo non sarà più il direttore sportivo, mentre Pochettino sarà esonerato a breve.

Il nuovo DS sarà Luis Campos, che è già al lavoro per individuare il prossimo allenatore: al momento, la priorità è Galtier (tecnico del Nizza).

Campos ed il futuro allenatore prenderanno una decisione sul futuro di Donnarumma, anche se già in questi giorni qualcosa si sta muovendo. Dopo le sue dichiarazioni, infatti, sono arrivate anche quelle di Keylor Navas.

Il portiere costaricano non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi, nonostante tutti gli indizi portino alla permanenza di Donnarumma.

L’ex Real Madrid ha parlato della situazione attuale senza nascondersi: “Ho due anni di contratto e questo parla da sé. Sono sempre stato un combattente, mi piacciono le sfide. Io e la mia famiglia valuteremo se saremo a Parigi o altrove. Al momento non ci penso, ho un biennale e non vedo altre opzioni”.

Keylor Navas è anche tornato sul dualismo con l’ex Milan: “In nessuna squadra hai la garanzia di giocare. Quando un giocatore è in concorrenza con te per una maglia da titolare è normale che non ti piaccia come situazione, come successo la scorsa stagione. Ma per lasciare un club devono succedere tante cose, non è facile come vendere un cavallo”.

Il costaricano non ha intenzione di lasciare Parigi, ma difficilmente il club avrà intenzione di rivivere quanto accaduto durante la prossima stagione: il futuro dei due portieri verrà definito nelle prossime settimane.