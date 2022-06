Ex giocatore dell’Inter rivela un retroscena clamoroso su Lautaro: “La morte nel cuore”

Ha lasciato di stucco tutti i tifosi nerazzurri il retroscena rivelato da uno dei più famosi ex giocatori dell’Inter su Lautaro Martinez: le sue parole sanno di sentenza.

Anche quest’anno Lautaro Martinez è stato uno degli uomini più decisivi della squadra: con i suoi 25 gol stagionali ha trascinato l’Inter alla vittoria di due trofei.

Nonostante lo scudetto sfumato per appena due punti, l’Inter di Simone Inzaghi è stata comunque protagonista di una buona annata. Al suo primo sulla panchina nerazzura l’ex allenatore della Lazio è riuscito a portare in bacheca Supercoppa Italiana e Coppa Italia, oltre a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. Inoltre durante quasi tutta la stagione l’Inter ha proposto un calcio moderno, a tratti ingiocabile per le avversarie.

Adesso c’è il calciomercato alle porte e l’idea di Marotta e Ausilio è quella di rendere la squadra ancora più competitiva per l’anno prossimo. Per farlo però bisognerà prima ragionare su alcune uscite che potrebbero alleggerire il monte ingaggi della rosa: Ranocchia, Kolarov, Vecino e Perisic hanno già detto addio, ma non saranno gli unici. Destinati a lasciare ci sono anche i cileni Sanchez e Vidal, promessi sposi in Spagna e in Brasile.

Una volta sistemati questi esuberi, l’Inter potrà concentrarsi sulle operazioni in entrata. Oltre a Onana e Mkhitaryan, già sicuri di vestire il nerazzurro nella prossima stagione, la dirigenza meneghina sarebbe molto vicina a un altro colpo a parametro zero: Paulo Dybala. Rimangono da limare solo gli ultimi dettagli relativi allo stipendio, ma a meno di clamorose sorprese la Joya sarà presto a disposizione di Inzaghi.

Negli ultimi giorni sta però prendendo sempre più piede l’ipotesi che vorrebbe un clamoroso ritorno a Milano di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, pentitosi subito della sua scelta di andare al Chelsea, già da mesi sarebbe in contatto con la dirigenza e alcuni calciatori nerazzurri. L’Inter è disposto a prenderlo ma solo a determinate condizioni: a quanto pare infatti, per esigenze di bilancio, Marotta sarebbe obbligato dalla proprietà a una cessione eccellente. A intervenire in tal merito è uno delle ex bandiere della storia interista: Giuseppe Bergomi.

L’attuale opinionista di Sky ha confermato come la trattativa per Dybala sia ormai alle battute finali. Da un punto di vista tecnico lo “Zio” ha analizzato in questa maniera: “Dybala dovrebbe giocare con un calciatore dalla fisicità forte. Lukaku sarebbe perfetto, ma può giocare anche con Lautaro“. Parlando però della cessione eccellente che l’Inter dovrà fare in questa sessione, ha affermato a malincuore: “Bastoni è più difficile da sostituire nel gioco di Inzaghi, magari Skriniar che è più marcatore è più facile da sostituire. Se dovesse arrivare Lukaku puoi pensare a Lautaro, ma dico questo con la morte nel cuore, perché sono ragazzi che hanno l’Inter tatuata addosso“.

Insomma, parole su cui tutti i tifosi nerazzurri non possono che essere d’accordo. Qualunque di queste cessioni, seppur compensate dagli arrivi di calciatori importanti, sarebbe dolorosa.