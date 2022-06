Dopo Perisic altra batosta inaspettata per l’Inter: è rivolta sul web, arriva un altro addio

In casa Inter è giunta una notizia inaspettata. Dopo l’addio di Ivan Perisic, trasferitosi al Tottenham di Antonio Conte, un altro giocatore nerazzurro potrebbe lasciare: i tifosi insorgono sul web.

Il mercato dell’Inter non è ancora entrato nel vivo e oltre gli acquisti in entrata i nerazzurri dovranno pensare anche alle cessioni.

Sono circolate, infatti, le voci su un altro possibile addio e adesso si fa strada il malcontento tra i tifosi.

Ci si prepara a grandi colpi e grandi cessioni

Sono giorni frenetici per Beppe Marotta e Piero Ausilio, uomini mercato dell’Inter. I due dirigenti vorrebbero consegnare al tecnico Simone Inzaghi una squadra quasi completa entro l’inizio del ritiro di luglio. Missione non semplice però dato che la situazione economica nerazzurra è tutt’altro che rosea. La Beneamata, infatti, deve chiudere questa finestra di mercato con un utile di 60 milioni per rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Per questo, ad Appiano Gentile è partito il toto per capire chi saranno i sacrificati nella rosa di Inzaghi. Le cessioni sbloccherebbero poi il mercato in entrata con il sogno di riuscire ad arrivare ai due grandi obiettivi che l’Inter si è preposta per l’attacco.

Il primo è Paulo Dybala che, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, potrebbe trasferirsi a zero proprio in nerazzurro. I contatti tra dirigenza ed entourage del giocatore sono già iniziati. Al momento non si è vicini alla chiusura ma da entrambe le parti filtra ottimismo.

L’altro obiettivo è il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku. Il Chelsea, che lo comprò proprio dall’Inter per 115 milioni solo un anno fa, ha aperto alla possibilità di un prestito. La trattativa al momento è in salita ma l’Inter può far leva sulla volontà di Big Rom di tornare a vestire il nerazzurro.

La situazione si complica, ecco perché potrebbe partire anche lui

Oltre alle voci che parlano di un possibile addio di Lautaro, in nome del FFP, nelle ultime ore un altro giocatore è stato inserito nella lista dei possibili partenti. Si tratta dell’esterno olandese Denzel Dumfries.

Dumfries, arrivato un anno fa dal PSV Eindhoven per 12,5 milioni, potrebbe dunque lasciare l’Inter dopo solo una stagione. Dopo un inizio stentato, il laterale nerazzurro è riuscito a risalire la china e conquistare la titolarità della fascia destra con 5 gol e 4 assist a referto. La sua buona stagione ha attirato l’interesse di due big del calcio europeo: Manchester United e Bayern Monaco. L’Inter valuta Dumfries non meno di 40 milioni, le pretendenti ci pensano e studiano le mosse per convincere i nerazzurri che vedono, così, all’orizzonte una nuova plusvalenza.