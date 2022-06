Rissa pesantissima in spogliatoio: c’entra Lukaku, la situazione degenera

Un episodio singolare accaduto in spogliatoio ha coinvolto l’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku. Dopo momenti di tensione tra i calciatori la situazione è proprio degenerata.

L’attaccante belga si è ritrovato tra i protagonisti dell’episodio anche se in maniera particolare.

È successo in Brasile dove una disputa tra due giocatori verdeoro è andata fuori controllo.

Manca la coppa da 20, tanta pressione su Neymar e compagni

Finite la stagione dei club, le nazionali si sono riunite per disputare match amichevoli. Com’è noto il mondiale non si giocherà in estate, ma a novembre in Qatar. Proprio in vista dei mondiali anche il Brasile si è riunito per testare la squadra che parteciperà alla competizione. Sui verdeoro di Tite la pressione è tanta. Il Brasile non vince la Coppa del Mondo da 20 anni e il popolo brasiliano vorrebbe ritornare sul tetto del mondo con il sesto titolo della storia. La nazionale ha stravinto il girone di qualificazione per il Qatar ma quello che sembra mancare non sono i mezzi tecnici, bensì la serenità all’interno del gruppo. Questo Brasile, infatti, mostra tensioni che non fanno immaginare un bel clima all’interno dello spogliatoio.

Ecco che cosa è accaduto, la frase shock ha fatto scattare la furiosa lite

Qualche giorno fa questa tensione è sfociata prima in un alterco e poi quasi in una rissa tra due calciatori della Seleçao separati dai compagni. Si tratta dell’esterno del Real Madrid, Vinicius Junior e dell’attaccante dell’Everton, Richarlison. Il madridista, fresco campione d’Europa con tanto di gol decisivo nella finale di Parigi contro il Liverpool, pare abbia preso di mira l’attaccante dei toffees con frasi di scherno un po’ provocatorie.

I continui sfottò di Vinicius sarebbero stati insistenti e hanno portato alla reazione del compagno quando Romelu Lukaku è stato chiamato in causa, come avrebbe dichiarato lo stesso Richarlison: “Mi ha detto che non posso vincere la Champions, che sono sopravvalutato, che l’Everton retrocederà nella prossima stagione e fin qui sono stato zitto. Ma quando ha detto che Lukaku è meglio di me allora ho perso la testa“.

I due sono poi stati separati dai compagni Dani Alves, Neymar e Paquetà, intervenuti per bloccare la lite. In Brasile la tensione è alta, i mondiali sono molto sentiti e l’ultimo mondiale era stato vinto proprio in Asia. Il popolo brasiliano vuole che, dopo 20 anni, i verdeoro si ripetano.