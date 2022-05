Dybala, il mistero si infittisce: le parole di un ex campione aprono uno scenario inedito

Il futuro di Paulo Dybala è un tema caldissimo: l’attaccante argentino lascerà la Juve a parametro zero, ma non c’è certezza sulla sua prossima meta.

Ancora non si sa dove giocherà Paulo Dybala: l’argentino è pronto per una nuova esperienza, ma ad oggi ci sono più dubbi che certezze. Intanto, un ex campione lo accosta alla sua squadra.

Come noto, questi sono gli ultimi giorni di Paulo Dybala da giocatore della Juve. L’attaccante ha salutato il pubblico con messaggi social e dopo la partita con la Lazio, quando si è lasciato andare ad un pianto disperato. Con la Fiorentina ha giocato la sua ultima partita in bianconero: al Franchi ha detto definitivamente addio.

Da domani, però, sarà il momento di pensare al futuro e alla prossima avventura: dopo alcune indiscrezioni, un ex campione si è esposto pubblicamente invitandolo nella sua squadra.

Dybala, non solo l’Inter: un ex campione lo invita nella sua squadra

Quando la Juve e Dybala non hanno trovato l’accordo per il rinnovo, numerose squadre sono state indicate come meta futura per la Joya. Tra queste c’erano Inter, Atletico Madrid, Barcellona, Tottenham e tante altre.

Negli ultimi giorni, però, il cerchio si starebbe chiudendo, con i nerazzurri indicati come grandi favoriti per l’ingaggio dell’argentino e i colchoneros di Simeone sullo sfondo.

Tuttavia, non ci sono certezze. Il futuro di Dybala è ancora un’incognita che, verosimilmente, verrà risolta tra fine maggio ed inizio giugno.

L’Inter è la favorita per vari fattori, tra cui l’apprezzamento dell’AD Giuseppe Marotta ed una possibile coppia tutta argentina con Lautaro che renderebbe sicuramente felice Simone Inzaghi.

Tuttavia, niente è ancora definito. Un ex giocatore si è esposto pubblicamente e, di fatto, ha invitato il bianconero ad unirsi la sua squadra: si tratta della Roma di Francesco Totti.

L’ex capitano giallorosso non ha nascosto il gradimento personale per Dybala. I due, tra l’altro, giocheranno insieme a San Siro per un match benefico che Eto’o ha pianificato ed organizzato proprio a Milano.

Totti, con un sorriso, ha dichiarato: “Penso che lui volesse rimanere a Torino. Sicuramente non hanno trovato l’accordo giusto e c’è stato quello che c’è stato. Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma…”.

L’ex numero 10 giallorosso ha chiuso l’intervento con una battuta, affermando che non ci sia bisogno di dirgli quanto si stia bene a Roma.

Tuttavia, ad oggi, la società non sembra intenzionata ad inserirsi nella corsa per Dybala: l’Inter resta la favorita, ma tutto potrebbe cambiare da lunedì.