Rafa Benitez si toglia qualche sassolino dalle scarpe: nel mirino un sua ex squadra, parole pesantissime

Rafa Benitez ha concesso un’intervista in cui ha parlato di una sua ex squadra, facendo dei paragoni che hanno spiazzato tutti.

Rafa Benitez non dimentica il passato e si toglie qualche sassolino dalla scarpa con delle dichiarazioni che faranno discutere.

Rafa Benitez ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo AS per parlare delle diverse tappe della sua carriera. L’allenatore spagnolo ha allenato diverse squadre, ma in questo caso ha parlato nel concreto di una tappa, che ha affrontato ottimamente nonostante le risorse non fossero quelle sperate.

Benitez torna a parlare della sua tappa al Liverpool

Rafa Benitez è stato allenatore del Liverpool dalla stagione 2004/2005 alla 2009/2010. Il tecnico in sei stagioni sulla panchina dei Reds ha conquistato i seguenti trofei: una Community Shield, una Coppa d’Inghilterra, una Champions League ed una Supercoppa Europea. Una tappa vincente, che ha portato in alto la gloria del club. Dopo quella tappa il tecnico si trasferì all’Inter, al Chelsea, al Real Madrid, al Newcastle, al Dalyan Yifang e come ultima all’Everton.

Quest’ultima tappa ha causato al tecnico delle grosse incomprensioni con i tifosi, in quanto si tratta dell’acerrima rivale del derby di Liverpool. Al suo arrivò fu esposto uno striscione di proteste con toni duri. Il suo esonero è arrivato a gennaio dopo la sconfitta contro il Norwich City.

Il passato non ha segreti per l’allenatore spagnolo: ecco la verità che nessuno conosceva

Nell’intervista citata precedentemente a Benitez sono state chieste le differenze tra il suo Liverpool e quello allenato oggi da Jurgen Klopp che si giocherà la vittoria della Champions League in finale contro il Real Madrid.

L’allenatore ha commentato il paragone con le seguenti parole: “Se analizzi il mio Liverpool, quando siamo arrivati nel 2004, chi erano i migliori? Gerrard, che era un ragazzino che giocava in ruoli diversi. Non c’era molto altro in termini di giocatori di livello mondiale. Ora ti parlano di Xabi Alonso, ma poi se vai a vedere era in prestito all’Eibar. Luis García era un giocatore a cui il Barcellona stava rinunciando. Tra i migliori poi c’è Fernando Torres, che ha segnato 15 o 20 gol in Spagna e con noi ne ha fatti 33. Abbiamo fatto crescere Mascherano, che era un sostituto al West Ham. Lucas Leiva, che in seguito ha trascorso 10 anni nel club; Agger, che costava 6 milioni”.

Per Benitez non si può confrontare il suo Liverpool con quello attuale di Klopp, perché bisogna analizzare i contesti: “Avevo un budget di 20 milioni, 20! Ora con 20 milioni chi può ingaggiare il Liverpool? Nessuno. Prendono giocatori da 40 milioni per la panchina”.