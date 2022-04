Dybala operazione in corso: la novità incredibile dell’ultimo minuto

La Juventus continua a pensare al campionato nel tentativo di centrare gli obiettivi rimasti.

In casa bianconera, però, tiene ancora banco la questione legata al numero dieci argentino Paulo Dybala.

La Joya è ancora formalmente un giocatore della Juventus ma pare che abbia raggiungo un clamoroso accordo con un’altra squadra di Serie A.

Juventus-Dybala, separazione ormai certa

Dopo più di un anno di tira e molla, Paulo Dybala e la Juventus sono arrivate al punto definitivo. Quello che in pochi si aspettavano era, però, che tale punto fosse una rottura tra club e giocatore. L’argentino aveva sempre manifestato la voglia di continuare con la Vecchia Signora, ma alla fine le parti non sono riuscite a trovare un accordo.

Le pretendenti per la Joya non mancano di certo e per lui si aprono svariate possibilità. Le piste estere, in Liga con Atletico Madrid e Barcellona molto interessate al giocatore ex Palermo o in Premier League con Liverpool e Tottenham e Arsenal, ultima aggiunta alla lunga sfilza di pretendenti.

Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore, il calciatore è vicino a restare in Serie A

Il risvolto clamoroso potrebbe essere una permanenza di Dybala in Serie A. Si è parlato molto di Inter, tanto che i più danno quasi per scontato un suo passaggio ai nerazzurri. All’Inter ritroverebbe Beppe Marotta, colui che lo aveva prelevato dal Palermo per portarlo proprio a vestire il bianconero della Juventus. Il giocatore ci pensa, ma nelle ultime ore sono emersi scenari a dir poco incredibili.

Pare che sul giocatore si siano inserite con forza Napoli e, soprattutto, Milan. I partenopei a fine anno dovranno fare i conti con la dipartita, sempre a parametro zero, di Insigne in direzione Major League Soccer. Inoltre, pare che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di non rinnovare il contratto di Dries Mertens. Ragion per cui la squadra di Spalletti, in vista della prossima stagione, dovrà necessariamente rimpinguare il reparto offensivo e il parametro zero Dybala potrebbe proprio fare al caso del Napoli.

Al Milan, invece, Paulo potrebbe godere di quella libertà tattica di cui necessità giocando prevalentemente sulla trequarti. Per permettersi l’ingaggio dell’argentino i rossoneri potrebbero utilizzare i soldi risparmiati dall’ingaggio di Zlatan Ibrahimović, qualora lo svedese al termine della stagione decidesse di ritirarsi.

La volontà della Joya sarebbe quella di restare in Italia e per lui si è scatenata una vera e propria lotta tra le attuali contendenti dello Scudetto.

