Inter, arriva la svolta: Lautaro Martínez ha scelto la sua destinazione

Oltre che allo scudetto, in casa Inter si pensa anche al mercato. In particolare, al futuro di alcuni giocatori che sono in bilico sul restare o partire. Uno di loro è Lautaro Martínez, l’attaccante nerazzurro amato dai tifosi per i suoi gol determinanti. Ecco la situazione e un possibile scenario che si è aperto per il suo futuro.

Inter, gli ultimi decisivi impegni e il mercato di giugno

L’Inter scoprirà nelle prossime settimane se la sua stagione sarà stata all’altezza delle aspettative. Lo scudetto entra nella fase finale e decisiva: la sfida per conquistare il primo posto resta aperta con Milan e Napoli. Le tre squadre lotteranno fino all’ultima giornata per darsi filo da torcere. I nerazzurri, rispetto alle altre due pretendenti, hanno una partita in meno da recuperare: la gara contro il Bologna in programma il 27 aprile.

Oltre che pensare alla Serie A, la dirigenza nerazzurra programma già la prossima sessione di calciomercato, dove sono previste diverse sorprese. Perisic è in scadenza a giugno e dovrebbe dire addio, così come anche Vidal e Sanchez. Il duo cileno, in caso di partenza, alleggerirebbe il monte ingaggi nerazzurro, permettendo a Marotta e Ausilio di portare a San Siro almeno un innesto importante. Il nome caldo in arrivo riguarda Bremer, il difensore del Toro, valutato circa 30 milioni di euro.

Lautaro Martínez, le ultimissime novità sul suo futuro

Oltre ai nomi citati precedentemente, un ulteriore rebus riguarda il futuro di Lautaro Martínez. Il giocatore argentino potrebbe lasciare l’Inter per un motivo in particolare.

Ciò che potrebbe fare dire addio all’Inter a Lautaro Martínez è l’arrivo di Paulo Dybala: l’argentino in scadenza con la Juventus potrebbe infatti raggiungere San Siro a parametro zero. In tal caso, Lautaro potrebbe lasciare i nerazzurri in quanto non sarebbe più al centro del progetto di Inzaghi.

Nel caso in cui l’attaccante argentino lasciasse l’Inter, la destinazione più probabile sarebbe l’Arsenal. Il club londinese di Premier League da tempo cerca un attaccante e Lautaro sarebbe il profilo ideale per Arteta, dopo che l’affare Vlahovic è sfumato ai Gunners.