Juventus – Il giocatore non convince Allegri, sarà lui il sacrificabile?

La Juve si muove sul mercato. Scelto il nome da regalare a giugno a Massimiliano Allegri per la mediana e i tifosi iniziano a sognare.

La Juventus vuole apportare delle modifiche alla rosa per la prossima stagione, dopo che per quest’anno la rosa ha come obiettivi ancora raggiungibili la finale di Coppa Italia e il quarto posto in campionato che vorrebbe dire Champions League. La volontà bianconera è quella di avviare i contatti per il centrocampista prima delle concorrenti.

Per il secondo anno consecutivo il club bianconero si gioca la qualificazione in Champions League. È evidente che alla squadra di Massimiliano Allegri manca qualcosa a livello di gioco e di giocatori.

In particolare, sta deludendo il tecnico toscano, un giocatore nello specifico e ora la società sta valutando il suo futuro. Il calciatore piace ad Allegri, che vorrebbe tenerlo a Torino, ma la possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per il centrocampista.

Sul centrocampista c’è un forte interessamento da parte dell’Arsenal. I Gunners vorrebbero intavolare la trattativa sulla base del prestito secco con ingaggio totalmente pagato da loro: questa formula però non piace ai bianconeri.

Valida alternativa

La Juve ha già messo gli occhi su due centrocampisti, entrambi militano nel campionato inglese. Se Arsenal e Juve dovessero trovare l’accordo per liberare Arthur, i bianconeri avrebbero già i nomi per giugno, quando si accenderà il mercato per sostituire il brasiliano.

Nelle ultime ore sta prendendo vita l’interesse per un giocatore del Chelsea. Campione a Euro 2020 con la nazionale di Mancini, Jorginho sembrerebbe il calciatore ideale per sostituire Arthur. Il classe ’91 ha un contratto che lo lega ai blues fino al 2023.

L’altro giocatore individuato e che piace ad Allegri, proviene dalla Premiere League, ed è Youri Tielemans, centrocampista belga in scadenza di contratto con il Leicester a giugno 2023. Su di lui non ci sono solo i bianconeri ma mezza Europa. Il 24enne è una sicurezza e sul piano offensivo il belga ha il vizio del gol senza far mancare assist.

Oltre ad Arsenal e Real Madrid, anche il Manchester United sta pensando al classe ’97, valutato circa 50 milioni di euro dalle Foxes, dato che Paul Pogba sembrerebbe ai titoli di coda della sua avventura ai Red Devils.