Edinson Cavani torna in Serie A, ormai ci siamo: è corsa a due per il Matador

Dopo tanti anni le strade tra la Serie A e Edinson Cavani potrebbero clamorosamente rincontrarsi: due club sono in pole su tutti, il Matador è pronto a scegliere.

Terminata la sua esperienza al Manchester United, Cavani si appresta a iniziare una nuova avventura in preparazione del Mondiale in Qatar di fine anno.

Ora più che mai sembra tutto vero: Edinson Cavani si appresta a ritornare in Serie A in questa sessione di calciomercato. L’attaccante uruguagio, che nelle sue due esperienze in Italia tra Palermo e Napoli ha messo a segno ben 112 reti in 213 partite, è pronto a ripartire dal campionato dove la sua carriera ha preso il volo. All’età di 35 anni il Matador vuole ancora fare la differenza per arrivare al Mondiale in Qatar nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili.

Dopo l’ultima esperienza con la maglia azzurra nel 2012/13, stagione in cui Cavani mise a segno 29 gol in 34 partite di campionato, fu il PSG ad assicurarselo per l’importante cifra di 65 milioni di euro. E anche in Francia il Matador ha continuato a dare spettacolo segnando a raffica e diventando il migliori marcatore della storia del club. Nel suo palmarès con la maglia del Paris ci sono sei Ligue 1, quattro Coppe di Francia, cinque Coppe di Lega e sette Supercoppe francesi.

Al termine delle sette stagioni all’ombra della Torre Eiffel, Cavani decide di trasferirsi in Premier League e provare una nuova esperienza al Manchester United. Le due stagioni in Inghilterra, non solo per colpa sua, non sono però così positive: “solo” 19 gol e 7 assist che abbassano considerevolmente la sua media in carriera. Adesso però il Matador ha voglia di tornare a segnare, e quale posto migliore della Serie A per farlo.

Il ritorno è nell’aria: ecco tra chi dovrà scegliere Cavani

Nonostante anche altre squadre importanti come Real Madrid, Arsenal, Atletico Madrid e Boca Juniors abbiano da tempo gli occhi puntati su di lui, la scelta sarebbe già stata presa. Cavani si è trovato benissimo in Italia e vuole chiudere la sua carriera ad alti livelli in un posto dove si senta amato come successo nelle sue precedenti esperienze. Le squadre che stanno spingendo per convincerlo ad accettare la loro proposta sono due: Roma e Salernitana.

Da un lato la squadra di Mourinho gli permetterebbe di giocare in Europa League oltre che competere per le posizioni di vertice in campionato. Il dualismo con Abraham potrebbe rappresentare un plus per il giocatore ma anche un malus se ciò non gli permettesse di essere un titolare. D’altra parte invece la Salernitana di Nicola lo metterebbe completamente al centro del progetto, con il presidente Iervolino disposto anche ad offrirgli un biennale da 2 milioni di euro più bonus. All’Arechi Cavani sarebbe sicuramente amatissimo, ma ben consapevole di non poter lottare per traguardi europei.

La gara è ormai a due e solo il Matador alla fine deciderà di accettare la proposta migliore per lui. La scelta è ormai vicina, a giorni si saprà il suo futuro.