Napoli – La società non perdona: pugno durissimo e strappo con un giocatore

Il Napoli non tollera l’errore di un giocatore fuori dal campo: la società prende provvedimenti duri. La cessione è sempre più vicina: strappo insanabile.

La società azzurra non perdona: ormai è gelo con un giocatore. La cessione immediata è sempre più vicina: il Napoli ascolta le offerte.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva chiusa con il terzo posto in classifica. La squadra ha centrato l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, anche se il sogno scudetto è stato vivo per diversi mesi. Ora l’intenzione della società è quella di costruire una rosa ancora più competitiva per alzare il livello e puntare a traguardi più importanti. Spalletti sarà ancora al centro del progetto: l’allenatore toscano ha guadagnato la conferma e ora si aspetta un gruppo ancora più forte anche se, inevitabilmente, potrebbero esserci delle cessioni.

A tal proposito, un giocatore è sempre più vicino all’addio: lo strappo con la società è sempre più profondo.

Decisione pesante: il Napoli punisce un giocatore

Il Napoli agirà sul mercato per rinforzare la squadra. La dirigenza ha già chiuso per due colpi: Olivera e Kvaratskhelia. Arriveranno anche altri rinforzi, ma prima sarà necessario definire le uscite per ricavare un tesoretto e delineare la strategia in entrata.

A tal proposito, ci sono delle situazioni spinose da risolvere.

Nello specifico, ci sono due giocatori in scadenza di contratto che ancora non hanno raggiunto l’intesa per il prolungamento (Mertens ed Ospina) e due con un accordo fino al 2023 che non hanno rinnovato (Fabian Ruiz e Koulibaly).

Di questi quattro giocatori, lo spagnolo è quello che sta riscontrando maggiori difficoltà, poiché i rapporti sono tesi e c’è il rischio che venga messo fuori rosa.

Discorso diverso, invece, per un altro giocatore che la società ha deciso di multare: Matteo Politano.

L’attaccante è sempre più vicino alla cessione in estate. Il suo agente, giorni fa, ha dichiarato che il giocatore non sente più la fiducia da parte dell’ambiente e ha ribadito che avrebbe potuto lasciare la squadra.

Il concetto è stato ribadito dallo stesso ex Inter, che ha rilasciato un’intervista a Sportitalia dichiarano di essere pronto a valutare eventuali offerte, chiudendo l’intervento con una battuta sulla paella valenciana.

Sulle sue tracce ci sarebbe proprio il Valencia del suo ex allenatore Gattuso, che vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli, però, ha punito Politano con una multa perché, come stabilito nel regolamento interno, ha concesso un’intervista non autorizzata.

Questa decisione alimenta il gelo fra le parti: l’addio è sempre più probabile.