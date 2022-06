Fiorentina – Il primo acquisto arriva dal Real Madrid: clamoroso indizio social svela la trattativa

Rocco Commisso vuole rinforzare la Fiorentina e per farlo avrebbe deciso di regalare a Italiano un campione del Real Madrid: l’indizio social non è passato inosservato, tifosi in estasi.

La Fiorentina vuole sfruttare la finestra estiva di calciomercato per migliorare la propria rosa e rimanere anche nella prossima stagione nelle posizioni di vertice in Serie A.

Dopo tanti anni difficili in cui è stata più vicina a retrocedere che a conquistare un piazzamento europeo, la Fiorentina si è resa protagonista di una grande stagione conclusa al settimo posto in classifica. Un risultato che le permetterà di disputare la Conference League e accumulare un po’ di esperienza internazionale. Molto di quel che sarà dipenderà però senza dubbio da quello che succederà quest’estate.

La prima cosa di cui Commisso deve occuparsi è discutere del rinnovo del vero grande protagonista di questa rinascita: Vincenzo Italiano. Tra la richiesta dell’allenatore ex Spezia e l’offerta del patron italo-americano balla ancora qualche dettaglio, ma alla fine a meno di clamorose decisione l’affare si farà. Il tecnico della Viola vorrebbe delle garanzie dal punto di vista tecnico visto l’addio turbolento di Torreira e il mancato riscatto di Piatek.

Per questo motivo la Fiorentina, e in particolare il direttore tecnico Nicolas Burdisso, è al lavoro per cercare di trovare dei profili ideali in grado di aumentare il valore tecnico e numerico della squadra. L’acquisto di Grillitsch dall’Hoffenheim sembrava cosa fatta, ma poi la richiesta del padre del calciatore (2 milioni di bonus) ha frenato bruscamente la trattativa. Nel mirino ci sono molti altri giocatori: da Dodò a Parisi a Maxime Lopez fino a Pinamonti, ma il primo colpo potrebbe essere un altro.

Il gradimento è totale: c’è da risolvere solo un problema

L’addio di Dusan Vlahovic a gennaio ha lasciato al centro dell’attacco un vuoto che né Cabral né Piatek sono riusciti a colmare durante la seconda parte della scorsa stagione. Per l’attaccante brasiliano sono stati spesi 14 milioni di euro e per questo motivo gli si continuerà a dare fiducia. Piatek invece non ha convinto a pieno e per questo motivo la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo. Nel mirino della dirigenza è finito un centravanti che potrebbe davvero alzare l’asticella: Luka Jovic.

Il serbo classe 1997 è in uscita dal Real Madrid ed è pronto a iniziare una nuova esperienza nella sua carriera. La Fiorentina gli garantirebbe senza troppi problemi un posto da titolare, mettendolo nelle migliori condizioni possibili per fare bene. Il gradimento del giocatore è totale: Jovic ha già iniziato a seguire il club su Instagram lasciando un like galeotto che ha esaltato i tifosi viola, già pronti ad accoglierlo. C’è però un ostacolo che potrebbe intralciare la trattativa, quello dell’ingaggio del giocatore. Jovic infatti dovrebbe nettamente ridursi lo stipendio da 6 milioni che il Real Madrid gli garantisce annualmente.

La trattativa è partita e l’esito è tutto fuorché scontato: la voglia dell’attaccante serbo di tornare protagonista potrebbero spingerlo verso una piazza come quella di Firenze.