Inter, arriva la risposta di Inzaghi sul rinnovo di contratto, è ufficiale!

Sono ore calde nella sede nerazzurra. Oltre ai colpi di mercato si discute anche del rinnovo di Simone Inzaghi, arrivata la notizia che tutti aspettavano!

Nelle ultime ore nella sede dell’Inter si è parlato di molti temi riguardanti il calciomercato. Uno di questi è anche quello del rinnovo dell’allenatore piacentino.

Simone Inzaghi è arrivato sula panchina nerazzurra lo scorso 3 giugno, dopo che Conte ha deciso di tirare i remi in barca e lasciare la squadra, e dopo una lunga trattativa di rinnovo con la Lazio che alla fine non è andata come speravano i biancocelesti.

Il bilancio al termine del primo anno sulla panchina dell’Inter è stato tutto sommato positivo. Due trofei portati a casa, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, entrambi in finali giocate contro la Juventus, un secondo posto arrivato per a soli due punti di distacco dal Milan e giocato comunque fino all’ultima giornata e gli ottavi di finale della Champions League raggiunti dopo tantissimo tempo, anche con la soddisfazione di battere il Liverpool (poi finalista) a casa sua, ad Anfield Road.

Un percorso che non in molti si aspettavano, dato che l’anno scorso l’Inter ha dovuto dire addio, per vari motivi a pezzi pregiati della sua squadra come Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Inzaghi ha saputo però mettere insieme un gruppo affiatato, facendolo rendere quasi alla perfezione.

È per questo che l’Inter vuole correre ai ripari, rinnovando il contratto dell’allenatore piacentino che ad ora è in scadenza al 30 giugno 2023.

L’esito del summit

Nelle ultime ore l’allenatore ha incontrato la società. L’incontro è andato avanti addirittura per tre ore e l’esito è stato assolutamente positivo. Inzaghi è convinto di voler rinnovare il suo contratto, e sarà legato all’Inter almeno fino al 2024.

Tra i temi toccati oltre a quello del rinnovo del contratto anche quello del calciomercato, con Inzaghi che ha espresso le sue preferenze sulle prossime mosse da fare. Il tecnico è molto contento dell’arrivo di Lukaku, con cui già avrebbe voluto lavorare lo scorso anno, così come è contento dell’arrivo di Dybala, anche se per fare spazio all’argentino preferirebbe cedere Dzeko e non Correa.

Se dovesse partire Skriniar invece la necessità primaria sarebbe prendere non uno ma ben due difensori, individuati nei profili del brasiliano del Torino Bremer e del serbo della Fiorentina Milenkovic. Un altro nome di cui Inzaghi non vorrebbe fare a meno è quello di Dumfries, che a detta sua va tutelato e trattenuto. Spunta anche la notizia che alcuni giocatori della primavera saranno aggregati alla prima squadra.

Insomma Inzaghi ha le idee chiare e vuole tornare a lavorare con una nuova Inter per vincere ancora insieme.