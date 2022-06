Jolanda De Rienzo ha pubblicato una foto con un costume intero che copre ben poco le sue forme. Ecco il post di Instagram.

Uno dei volti più amati del giornalismo sportivo che giorno dopo giorno conquista i suoi followers per via della sua bellezza è Jolanda De Rienzo.

Napoletana, classe 1984, la donna ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa, per poi dedicarsi alla rubrica Salute e Benessere all’interno del programma televisivo Restate con noi.

Jolanda De Rienzo e le foto di Instagram

Successivamente dal 2014 si dedica ai programmi sportivi, conducendo prima Goal Show al fianco di Walter Di Maggio per poi presenziare con Michele Criscitiello nella trasmissione Aspettando il Calcio in onda su Sportitalia.

Grazie alla sua spigliatezza e alla sua simpatia viene scelta come conduttrice di alcuni speciali che riguardano il campionato di Serie A e le competizioni di UEFA Champions League.

Attualmente è impegnata con il musicista Angelo Barletta, da cui ha avuto un figlio di nome Gabriel nato nel 2021. Prima di lui era stata legata a Nicolò Frustalupi, allenatore del Primavera.

Come tifosa si definisce accanita del Napoli oltre che un’inguaribile romantica, infatti in un’intervista ha ammesso che il suo film preferito è Via Col Vento e che nonostante lo abbia visto milioni di volte non si stanca mai di rivederlo.

Jolanda è anche un’ottima cuoca, come si può vedere dal suo profilo Instagram, la donna è sempre attenta alla sua linea e cerca di preparare piatti sani e genuini ma questo non le toglie il piacere del cucinare e infatti come dimostra spesso sui social sembra preparare degli ottimi manicaretti.

Sui social è molto amata e le sue foto hanno sempre infiammato i suoi followers, come l’immagine in cui si è mostrata con addosso una giacca aperta complimentandosi con l’Inter per la vittoria della Coppa Italia.

Il costume stretto e i braccialetti antizanzare

O ancora una foto in bianco e nero dove ha domandato ai suoi seguaci chi avrebbe potuto vincere il campionato della stagione calcistica 2021-2022 mostrando un pallone in mano chiamandolo sfera magica facendo allusione anche al suo seno.

Jolanda, ha nuovamente stregato i suoi fan, pubblicando una foto durante una giornata al mare, mostrando un costume da bagno giallo intero che però sembra non riuscire a contenere le sue forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Nel post, la De Rienzo, mostra ai suoi followers come si utilizzano i braccialetti contro le zanzare, indossando due di questi di colore giallo e rosso che si abbinano perfettamente al suo costume.