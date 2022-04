Francesco Totti torna capitano: la grandissima occasione che fa impazzire i tifosi

Una nuova ed importante opportunità è arrivata per Francesco Totti che torna a vestire i panni del Capitano che tutti negli anni hanno ammirato, a fare il grande annuncio lo stesso ex calciatore nella sua pagina Instagram.

Francesco Totti sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera, così come lo stesso ex calciatore ha avuto modo di raccontare in diverse occasioni. Ricordiamo, infatti, che dopo l’addio alla carriera da calciatore per Totti era cominciato un nuovo percorso da dirigente per la società, che ha poi deciso di lasciare a sua volta per mettersi in gioco in altri progetti.

Tornare a vestire i panni di Capitano, quindi, assume una maggiore importanza per Francesco Totti e anche per i tifosi che nel tempo hanno seguito tutte le fasi della sua carriera nel capo da calcio e dopo.

Francesco Totti torna in campo!

Sono anni ricchi di grandissimi eventi quelli che sta vivendo Francesco Totti che sta vivendo una nuova fase della sua carriera. La conferma di quanto detto, infatti, arriva anche dai vari post che nel corso dei mesi Francesco Totti ha condiviso nella sua pagina Instagram.

In queste ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo un importantissimo annuncio fatto dall’ex calciatore che torna a vestire i panni del capitano… ma non sul campo da calcio come molti speravano.

“Alla fine è come essere il capitano”

Nel corso degli ultimi mesi Francesco Totti ha accettato la sfida proposta dalla casa automobilista dalla Volkswagen, come lo stesso ex calciatore ha avuto modo di annunciare attraverso la pubblicazione di un messaggio sua pagina Instagram ufficiale: “È una partnership che mi rende orgoglioso e che mi permetterà di essere ambassador di una nuova idea di mobilità più sostenibile: quella della gamma elettrica Volkswagen”.

La collaborazione, adesso, giunge ad uno step successivo e Francesco Totti da volto noto per la campagna pubblicitaria diventa anche “il Capitano” del team della Volkswagen, come successo negli anni passati con la Roma.