Juventus – Dybala non serve più, ecco chi affiancherà Vlahovic: è ufficiale

Colpo di scena in casa Juventus arriva un regalo strepitoso per Allegri: il nuovo arrivo lascia a bocca aperta, tifosi in fibrillazione!

La Juventus ha individuato un nuovo attaccante da regalare ad Allegri al posto di Dybala. La notizia renderà felici i tifosi.

La storia tra la Juventus e Dybala è giunta ai titoli di coda. Per questo la dirigenza bianconera sta valutando chi portare a Torino al suo posto. I nomi emersi sono diversi, ma negli ultimi giorni un attaccante in particolare è diventato il favorito numero uno per sostituirlo e affiancare Vlahovic. Allegri sorride ed è pronto ad accoglierlo nella sua rosa.

Juventus, la storia finita tra Dybala e i bianconeri

La Juventus e Dybala hanno deciso di non continuare le proprie strade assieme. L’attaccante argentino non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno ed è pronto ad iniziare una nuova avventura altrove. Negli ultimi giorni sono rimbalzate diverse voci su un un presunto interessamento del Milan, che farebbe sul serio per portarlo a San Siro al posto di Ibra: resta, però, da discutere l’ingaggio che resta elevato. Sono diverse, dunque, le pretendenti al suo cartellino, sia in Italia che all’estero, ma l’argentino non ha ancora preso una decisione definitiva.

Prima di lasciare Torino vuole chiudere al meglio la sua avventura bianconera, salutando i tifosi con una qualificazione alla prossima Champions League e con qualche gol in più da aggiungere al suo score con la maglia bianconera.

Il colpaccio spiazza tutti, nessuno si aspettava una mossa simile

La Juventus avrebbe individuato il sostituto da portare a Torino al posto di Dybala. L’attaccante in questione è Giacomo Raspadori, l’attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana.

Raspadori potrebbe affiancare Vlahovic nell’attacco bianconero, in quanto ha caratteristiche compatibile all’attaccante serbo: una posizione in campo che potrebbe fornirgli diversi assist, ma allo stesso tempo anche un gran tiro e un buon colpo di testa, che garantirebbero diversi gol ai bianconeri. Inoltre, si tratta di un giocatore giovane e con un ampio margine di miglioramento.

Il Sassuolo valuta il giocatore 30 milioni, ma i buoni rapporti tra i due club potrebbe far scendere il prezzo del cartellino. Al contrario, la Roma valuta Zaniolo 40 milioni e non sarebbe disposta a trattare. Ma i bianconeri potrebbero comunque portare a Torino entrambi, per la felicità di Allegri e i tifosi.