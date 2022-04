Roma – Mourinho è una furia! Compie un gesto imprevisto che fa scoppiare le polemiche

L’allenatore della Roma, José Mourinho, si è trovato di fronte ad una situazione inaspettata che lo ha fatto letteralmente infuriare, scatenando le polemiche.

Mourinho non smette di far parlare di sé, il tecnico portoghese non è di certo nuovo a questo tipo di episodi.

Adesso i tifosi sono infuriati, ecco quello che è accaduto.

Norvegia ancora indigesta per Mou

Ancora una volta la Roma di José Mourinho si ferma in Norvegia, contro il Bodø/Glimt che si conferma bestia nera dei capitolini. I norvegesi avevano già incontrato la Roma, ai gironi di Conference League e in due match i giallorossi non sono riusciti a battere il Bodø, con il memorabile 6-1 della sfida in terra scandinava.

Eppure la partita per i giallorossi era iniziata bene. Prima un’occasionissima per Tammy Abraham a tu per tu con il portiere, poi con il vantaggio firmato dal capitano Lorenzo Pellegrini, imbeccato da una bella verticalizzazione di Henrikh Mkhitaryan. Al decimo della ripresa, però, il grave errore di Rui Patricio in occasione del tiro, certamente non irresistibile, di Wembangomo ha cambiato le sorti della partita. Poco prima del novantesimo, la zuccata di Vetlesen ha fissato il punteggio sul 2-1 finale. Nemmeno al terzo tentativo, quindi, gli uomini di Mou sono riusciti a battere i gialli norvegesi e adesso per approdare alle semifinali di Conference League i capitolini hanno a disposizione solo un risultato su tre.

Un episodio che ha dell’incredibile, Mourinho delude i tifosi

Prima della partita tra Roma e Bodø/Glimt, José Mourinho aveva parlato in conferenza stampa. Subito dopo aver risposto alle domande dei giornalisti, lo Special One ha incontrato un gruppo di ragazzi che invocavano il suo nome. Quando il tecnico era in procinto di avvicinarsi a questi ragazzi per firmare autografi e scattare delle foto ricordo, dalle retrovie è partita una palla di neve che ha sfiorato Mourinho.

José non ha gradito questo gesto goliardico e subito dopo aver schivato la palla di neve ha cambiato direzione dirigendosi verso il pullman. Poco prima di entrare all’interno del pullman giallorosso, Mourinho ha spiegato la scelta ai tifosi delusi mimando proprio il gesto del lancio con il braccio. I tifosi sono rimasti molto delusi da questa scelta del portoghese che però ha voluto mandare un segnale all’autore del gesto irrispettoso.

